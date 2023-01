La Virtus lotta ma perde: alla Segafredo Arena passa Kaunas

Prima giornata di ritorno per la Virtus Segafredo Bologna che alla Segafredo Arena ospita i lituani dello Zalgiris Kaunas, tra le fila virtussine rientra tra i 12 Cordinier.

Kaunas prova subito a partire forte e a penetrare con insistenza nel pitturato trovando il primo vantaggio (0-6), Lundberg risponde presente dalla lunetta e Ojeleye segna dalla media nel tentativo di stoppare il primo strappo bianco verde (4-9), la difesa bianconera fatica a contenere le sortite avversarie e Coach Scariolo è costretto a chiamare il time out sul -10 a meno di 4′ dalla prima sirena (6-16). Zalgiris che tocca il +14 grazie alla buona vena realizzativa a cronometro fermo, Weems non ci sta e piazza il break del 5 a 0 che accorcia le distanze a fine primo quarto, Bako appoggia altri due punti su assist di Pajola ma Taylor chiude i primi 10′ infilando il canestro del +11 Kaunas (13-24). Teodosic prova a dare ordine in campo trovando la via del canestro e dispensando assist, Shengelia ora fa a sportellate sotto le plance e la Segafredo torna a -7 ad inizio secondo quarto (22-29), Jaiteh segna dalla media, Pajola recupera in difesa ma Ulanovas e compagni continuano a mantenere le distanze dalla Virtus (24-33) a 5′ dall’intervallo lungo. 2/2 di Teodosic dalla lunetta, tripla di Ulanovas e assist di Teodosic per la schiacciata di Jaiteh, il play serbo ora è incontenibile, segna e riporta a soli due possessi di distanza i suoi compagni (30-36); le due squadre, in bonus entrambe, muovono il punteggio a cronometro fermo, Hackett riporta la Segafredo a contatto degli ospiti quando inizia l’ultimo minuto del primo tempo (34-40). Ojeleye trova un canestro impossibile e la sirena suona sul punteggio di 36 a 40. Inizio di secondo tempo equilibrato con la Segafredo che stoppa il tentativo di strappo lituano (42-47), partita spesso interrotta dai fischi arbitrali che inficiano sul ritmo della gara, Hackett trova la tripla del nuovo -5, altra fischiata che non trova assolutamente d’accordo né la panchina né il pubblico della Segafredo Arena, rimette tutto in equilibrio Teodosic con la soluzione dall’arco che vale il -4 e il time out lituano (50-54) a 4′ dalla terza sirena. Pajola prima ruba palla e poi segna la tripla del -1, risponde allo stesso modo Kaunas prima che Shengelia segni dalla media il canestro che tiene a contatto la Virtus, il numero 44 serbo è il vero protagonista di serata, segna da ogni posizione e l’Arena ora canta a 1′ dalla terza sirena. E’ Weems a trovare il primo vantaggio della gara, seguito da Lundberg che pareggia i conti ai liberi, 60 a 60 dopo 30′ di gioco.

Lo Zalgiris prova a piazzare il solco decisivo ad inizio quarto (60-65), Bako ricuce quasi tutto ma Smits mette la tripla a cui risponde Ojeleye per il nuovo -2 bianconero quando mancano più di 5′ alla fine (66-68); altro parziale biancoverde che ora manda a due possessi di distanza la Virtus Bologna, Teodosic penetra e segna dalla media, Ojeleye lotta tra una selva di mani e trova la via del canestro prima che Butkevicius dalla lunetta rimandi a -6 i padroni di casa. Schiacciata di Mickey e 2/2 di Teodosic incendiano gli ultimi minuti di gioco, si entra nell'ultimo minuto di gioco. Non c'è più tempo, vince lo Zalgiris.