Serie B: La Virtus Imola cade a Piacenza nell'ultima gara del girone di andata

Scivola la Virtus Imola all’ultimo turno di un entusiasmante girone di andata. Scivola, giocando non certamente sui propri livelli, contro una squadra solida, seppur non eccezionalmente superiore ai gialloneri.

Scivola, la Virtus, mentre tutte (o quasi) le sue dirette concorrenti strappano punti, in una giornata storta per Aglio e compagni: i successi di Fiorenzuola, Ozzano e A.Costa fanno rinvenire gli avversari dalle retrovie, mentre i ko di Jesi e Senigallia fanno mantenere il vantaggio alla Virtus. Ma serve poco a consolare la squadra per una sconfitta che ci può stare guardando lo svolgimento dei 40’, anche se nel finale i gialloneri avevano pescato le chiavi per la rimonta. Poi, sfumata.

Ma è la prima frazione di gioco a non convincere, con soli 30 punti realizzati, quando, nella norma della stagione quei punti Galassi e soci li hanno segnati quasi in un quarto solo. Primo tempo poco convinto per la Virtus che non trova le consuete vie per il canestro: dopo 20 minuti solo 3/12 da 3 punti e 9/21 da 2 punti, anche se i locali non viaggiano su cifre molto differenti con 6/16 da 3 punti e 9/19 dalla media distanza. Tanti errori, dunque, in un tempo che non resterà a lungo negli annali. Proprio per niente.

Al cambio campo ci si arriva con Galassi a quota 8 con 2/3 dall’arco in 15’m Mladenov con 3 soli punti (0/3 da 3 punti), ma con 6 rimbalzi strappati; Ronca e Magagnoli con 4 punti (2/2 dalla media distanza per entrambi) e Aglio a quota 5 punti. Dall’altra parte è Berra a volare con 13 punti (che saranno raddoppiati a fine gara) e già 3 triple infilate, Coltro 9 punti in 20’ in campo e Angelucci 5 punti e 8 rimbalzi.

La tripla di Mladenov riaccende i gialloneri 35-36 dopo 1’30” e dopo 4’ Magagnoli dalla lunetta firma il pareggio sul 37-37, per un equilibrio che rimane sulla doppia tripla di Berra e Morara (42-42 al 5’30”). Lo show di Mladenov (che poi, purtroppo, non prosegue) provoca lo scossone al risultato: prima fa 2/2 ai liberi, poi penetra spalle al canestro (46-46), quindi infila la tripla del vantaggio Imola 51-50 (che torna avanti dopo il 6-4 del 4’). Il terzo quarto si chiude sull’ennesima tripla di Berra che firma il 51-53.

Tornati completamente in partita, gli ospiti commettono l’errore di abbassare la guardia concedendo qualche spazio di troppo a Cecchetti e compagni che scappano di nuovo sul +5 (53-58 al 2’), quindi, addirittura sul +9 (massimo vantaggio di serata) con i cesti pesanti di Berra e Cecchetti al 4’ per il 55-64. Poi trascorrono circa 2 minuti senza canestri realizzati ed il tempo comincia a giocare a sfavore della Virtus che non trova il canestro fino alla tripla sulla destra di Galassi al 6’ (58-64). La sensazione (poi confermata dai fatti) è che gli ospiti non abbiano molti margini di rimonta vista l’inerzia di un match strano. Accorcia il capitano Aglio a 3’ dalla sirena, con la solita precisione dalla lunetta per l’ultimo punto di aggancio sul -4 (60-64), quindi Berra e Cecchetti chiudono i conti. Negli ultimi 100 secondi Piacenza tira, sbaglia, ma recupera il rimbalzo senza soluzione di continuità e per la Virtus non c’è spazio per la rimonta allo scadere. Alla sirena festeggia la Bakery Piacenza 70-62.

Bakery Basket Piacenza - Virtus Imola 70-62 (19-16, 17-14, 17-21, 17-11)

Bakery Basket Piacenza: Gabriele Berra 26 (4/7, 6/11), Alessandro Cecchetti 14 (5/12, 1/4), Mattia Coltro 9 (3/6, 1/2), Simone Angelucci 6 (1/3, 1/4), Kirill Korsunov 6 (1/2, 1/5), Riccardo Agbortabi 6 (3/4, 0/0), Zakaria El agbani 3 (0/3, 1/4), Stefano Carone 0 (0/0, 0/0), Mattia Molinari 0 (0/0, 0/0), Samuele Ringressi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 3 / 6 - Rimbalzi: 35 12 + 23 (Simone Angelucci 10) - Assist: 14 (Mattia Coltro 7)

Virtus Imola: Luca Galassi 14 (1/5, 4/7), Borislav georgiev Mladenov 10 (2/5, 1/6), Marco Morara 9 (2/5, 1/2), Francesco Magagnoli 8 (4/5, 0/0), Jacopo Aglio 7 (1/5, 1/2), Edoardo Ronca 6 (3/3, 0/2), Claudio Tommasini 4 (0/2, 0/1), Milos Milovanovic 2 (1/2, 0/0), Jacopo Soliani 2 (1/1, 0/1), Riccardo Carta 0 (0/2, 0/1)

Tiri liberi: 11 / 14 - Rimbalzi: 32 8 + 24 (Borislav georgiev Mladenov, Marco Morara 7) - Assist: 4 (Luca Galassi 2)