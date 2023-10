La Virtus Imola si sblocca: Primi due punti conquistati contro Taranto

Arrivano i primi due punti in stagione per la Virtus Neupharma Imola, nel 2° turno di Serie B Nazionale, contro CJ Taranto: i pugliesi vengono sconfitti 68-63, in una gara dai due volti condita da tre quarti perfetti, mentre negli ultimi dieci minuti i gialloneri rischiano una clamorosa rimonta. Sugli scudi, Balciunas, autore di 24 punti.

Coach Regazzi sceglie i due play Barattini e Balciunas, con le ali Magagnoli e Chiappelli; a completare il quintetto iniziale c’è Ohenhen nel ruolo di centro.

Sorride a inizio gara la Virtus, capace di mettersi alle spalle Taranto, guidata solo da Valentini e Lusvarghi sino al suono della prima sirena, entrambi autori di 5 punti. Dall’altra parte, Ohenhen, Morara e Balciunas contribuiscono prima a un parziale di 6-0 – sul quale mette un punto Ragagnin – poi allungano sul +10 (19-9), un massimo vantaggio che scema con il passare dei minuti (19-16), ma grazie all’ottima media dai tiri liberi (9/10) e una difesa impeccabile che non concede il bonus ai pugliesi, il 23-16 dopo i primi 10’ mette al sicuro i gialloneri.

Nel secondo quarto si sente solo la sinfonia di Aglio e compagni: al suono della sirena, il risultato è 38-23, ma pochi istanti prima il picco è stato +18 (38-20) con un Balciunas in grandissima forma (11 punti all’intervallo), Morina autore di due triple, Ohenhen a quota sei e di una difesa che limita in lungo e in largo gli atleti di Cottignoli, autori di soli sette punti.

Rientrati dagli spogliatoi, Balciunas si fa carico della squadra e l’aiuta a mantenere intatto il vantaggio nei primi cinque minuti, segnando otto punti; poi, con altri due raggiunge addirittura quota 21 (saranno 24 in tutto). Taranto non riesce a indovinare il codice per togliere il lucchetto al canestro giallonero, pur senza concedere falli nel parziale. Anzi, permettono a Morina di gonfiare la retina per il +21 (53-32) a 2’ dalla sirena, ridotto di una lunghezza alla fine.

Gli ultimi ticchettii del cronometro sembrano essere una passerella per i padroni di casa, ma Taranto dimostra di essere presenze piazzando un parziale di 7-0 (56-43), situazione che si ripete quando mancano 6’39”, mentre a metà i pugliesi accorciano addirittura sul -10 (60-50). Ancora, Fresno segna tripla e subisce fallo (60-54), accendendo una partita che sembrava sepolta. Capitan Aglio, con la tripla del +9 (65-56), prova a rispedire al mittente l’attacco dei primi sette minuti; Thioune, con i tiri liberi, mantiene a galla Taranto. Il finale è da cardiopalma: a 8 secondi dalla fine, Imola è a +5 (68-63), il possesso è degli ospiti dopo un time-out rigenerativo ma che trova gioia per i padroni di casa.

Prossimo appuntamento mercoledì 11 ottobre, in casa della Rucker San Vendemiano.

TABELLINO

Virtus Neupharma Imola vs CJ Taranto 68-63 (23-16; 38-23; 56-36)

Virtus Imola: Masciarelli 1, Dalpozzo n.e., Aglio 6, Morara 5, Magagnoli 2, Morina 9, Chiappelli 1, Alberti, Barattini 6, Balciunas 24, Ohenhen 14. Coach: Regazzi

CJ Taranto: Conte 12, Ragagnin 5, Montanaro n.e., Casanova 4, Thioune 12, Fresno 12, Ambrosin 2, Reggiani 9, Lusvarghi n.e., Valentini 7, Kovachev. Coach: Cottignoli