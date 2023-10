La Virtus Imola ospita Ruvo, Coach Zappi: "Ruvo una montagna da scalare, ci servirà un PalaRuggi folle"

La quinta giornata del campionato di Serie B mette di fronte alla Virtus Imola la montagna più alta da scalare in questo inizio di stagione. Al PalaRuggi arriva la Tecnoswitch Ruvo di Puglia capolista ancora imbattuta dopo le prime quattro gare.

A presentare la sfida arrivano le parole di coach Mauro Zappi:

"Non scopriamo certo noi la forza della Tecnoswitch Ruvo di Puglia. Una forza dimostrata sin dall'inizio della stagione con il cammino in Supercoppa. I numeri dimostrano come questa squadra sia al comando della classifica. Una squadra compasta da tanti veterani e giocatori che hanno miitato tanti anni in A2.

Noi vogliamo regalarci una domenica dalle grandi emozioni e per fare questo abbiamo bisogno di un PalaRuggi oltre la follia".

Appuntamento domenica 22 ottobre, palla a due alle 18.00.