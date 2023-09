Virtus Imola: Tutte le info per il derby di Supercoppa contro l'Andrea Costa Imola

Siamo entrati nella settimana che precede il Derby di SuperCoppa LNP tra VIRTUS NEUPHARMA ed Andrea Costa.

NEUPHARMA sarà il Main Sponsor Virtus per la SuperCoppa LNP 2023/24: azienda che ha la sede nel cuore di Imola, una società giovane, moderna, concentrata sulla innovazione, focalizzata sulle malattie rare ed in particolare sulla fibrosi cistica.

Palla a due alle ore 20:30 (apertura ingressi ore 19:30).

Per motivi di ordine pubblico verranno attivati due ingressi separati:

Tifosi VIRTUS : ingresso Palazzetto dello Sport

I tifosi Virtus sono invitati a seguire le solite procedure di ingresso presso la biglietteria principale del PalaRuggi, per poi scegliere il posto nella tribuna centrale, settore curva o gradinata (dietro panchina locali).

: ingresso Palazzetto dello Sport I tifosi Virtus sono invitati a seguire le solite procedure di ingresso presso la biglietteria principale del PalaRuggi, per poi scegliere il posto nella tribuna centrale, settore curva o gradinata (dietro panchina locali). Tifosi ANDREA COSTA: ingresso Piscina

I tifosi Andrea Costa sono invitati a recarsi all’ingresso della Piscina dove dovranno seguire le indicazioni delle Forze dell’Ordine per raggiungere il settore ospiti (dietro panchina ospiti).

Bar e servizi igienici della Piscina saranno riservati ai tifosi ospiti sia prima che all’intervallo della partita.

Sarà possibile entrare dalle rispettive biglietterie solamente fino al termine del 1° quarto di gioco e che, in caso di uscita dalle porte laterali durante le pause del match, si potrà rientrare nell’impianto solamente mostrando al Personale di Controllo il biglietto acquistato.

Come da disposizioni delle Forze dell’Ordine rimane in vigore il divieto di introdurre all’interno dell’impianto cani e animali di compagnia, così come è impedita l’introduzione sugli spalti di oggetti contundenti.

Si raccomanda di evitare in ogni modo atti di violenza o di intemperanze smodate sia all’interno che all’esterno dell’impianto sportivo.

Per i tifosi Andrea Costa sono acquistabili i biglietti in prevendita presso la loro Sede nei giorni ed orari comunicati dalla Società biancorossa.

Per i tifosi Virtus saranno acquistabili i biglietti in prevendita nei giorni Martedì 5/9, Mercoledì 6/9 e Giovedì 7/9 dalle 17:30 alle 19:30 in Sede Virtus (Viale Carducci 57/c).

Negli stessi giorni ed orari sarà ancora possibile sottoscrivere l’Abbonamento al Campionato di Serie B Nazionale.

LA FORMULA DELLA SUPERCOPPA LNP 2023/24

Le vincenti degli incontri del 1° Turno di Sabato 9/9 (da 36 squadre a 18) si affronteranno Mercoledì 13/9 con altro turno eliminatorio a gara unica (da 18 squadre a 9) in casa della squadra che ha ottenuto il miglior piazzamento nella scorsa stagione.

Per definire le 8 squadre che accederanno ai Quarti di finale: le squadre vincenti in trasferta saranno tutte ammesse, a meno che non siano tutte e 9 e quindi tra le squadre vincenti in casa si scarta la squadra che ha vinto la gara con la minore differenza canestri, in caso di parità si scarta la squadra che ha subito più punti, in caso di ulteriore parità si scarta la squadra che ha commesso più falli, tecnici compresi, in caso di ennesima parità viene effettuato un sorteggio.

Al termine dei primi due turni, i Quarti di Finale si giocheranno Domenica 17/9 sempre con gara unica (da 8 a 4 squadre) e saranno riprogrammati seguendo per quanto possibile il criterio di viciniorietà.

Le 4 squadre vincenti accederanno alle FINAL-FOUR in programma il 23-24 Settembre (sede da definire).

Questo il tabellone con accoppiamenti:

1. Desio – Brianza B.

2. Legnano – Omegna

3. Piombino – Crema

4. Piacenza – Fiorenzuola

5. Herons Montecatini – Montecatini Basketball

6. Libertas – Pielle Livorno

7. Padova – Lumezzane

8. Mestre – San Vendemmiano

9. Ozzano – Vicenza

10. VIRTUS NEUPHARMA IMOLA – Andrea Costa Imola

11. Ravenna – Faenza

12. Fabriano – Jesi

13. Chieti – Roseto

14. Ruvo – Bisceglie

15. San Severo – Monopoli

16. Cassino – Avellino

17. Rieti – Salerno

18. S. Antimo – Caserta