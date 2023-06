Virtus Imola, Devetag: "Bisogna avere fiducia nei ragazzi, ci sono grandi potenzialità"

Giorgio Devetag parla della promozione alla B nazionale e delle speranze della Virtus Imola nella prossima stagione.

Un commento generale sulla stagione della Virtus Imola?

“Bisogna avere fiducia nei giocatori e coach Regazzi ha fatto delle scelte ottime e non posso negare che, fin da subito ho intravisto nella disponibilità al lavoro il potenziale di questa squadra.

Io fin dall’inizio ero molto fiducioso, ho sempre pensato alla nostra posizione tra il 3° e il 6° posto, ma l’esito della partita di Ozzano, ci ha relegato al settimo, anche se avremmo meritato il quarto.

L’organizzazione della società in toto, poi, tifoseria compresa, ha fatto sì che si ottenesse il risultato sperato.

Ma si può e si dovrà fare ancora meglio.

Dobbiamo ancora assumere la mentalità giusta per mantenere le aspettative e la categoria.

Abbiamo sempre lavorato per mettere in condizione coach Regazzi di poter avere il massimo dai giocatori sia dal punto di vista individuale che di squadra.

E qui vorrei fare un plauso a Morara, Magagnoli e Aglio per la serietà e l’applicazione durante tutta la stagione.

Un ulteriore plauso, anche se sono di parte, va fatto ai miei “8 figli adottivi”, encomiabili sotto tutti i profili, Galassi e Mladenov in primis, poi Carta, Vigori, Milos, Alberti, Soliani e Ronca; hanno fatto dei miglioramenti che ne certificano la loro potenzialità per entrare in un mondo cestistico importante”.