Virtus Imola: Disposizioni ufficiali per il Derby

La Virtus Imola comunica ai propri tifosi quanto accordato con le forze dell’ordine e con la società Andrea Costa, in vista del derby cittadino in programma domenica 2 aprile al PalaRuggi alle ore 18,00.

DISPOSIZIONI PER ACCEDERE ALL’INTERNO DEL PALARUGGI

Gli spettatori dovranno accedere all’interno del palazzetto da due ingressi differenti. I tifosi dell’Andrea Costa entreranno al PalaRuggi dall’ingresso principale, mentre quelli della Virtus Imola dovranno passare dall’entrata della piscina comunale.

SETTORE OSPITI VIRTUS IMOLA

I tifosi della Virtus Imola avranno a disposizione altri 100 biglietti da poter acquistare direttamente il giorno della partita. Ai tifosi gialloneri verrà riservato il parcheggio del lungofiume in via Graziadei e un bar apposito.

BIGLIETTI IN VENDITA ANCHE IL GIORNO DEL DERBY

Entrambe le biglietterie apriranno alle ore 17,00 e coloro che ancora non sono riusciti ad acquistare il biglietto lo potranno fare direttamente in quell’occasione.

La Società Andrea Costa comunica che il prezzo dei tagliandi è di 15 euro per la gradinata e di 25 euro per il parterre.

I ragazzi nati fino al 2008, invece, potranno assistere alla partita gratuitamente.