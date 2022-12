Serie B: La Virtus Imola in trasferta ad Empoli per continuare a vincere

Dopo la vittoria magica sull’Andrea Costa nel derby storico, la Virtus Imola tornerà in campo mercoledì 7 dicembre, alle ore 20,30, al PalaSammontana di Empoli.

I toscani arrivano da un buon momento, dopo 8 sconfitte in avvio, condito dalle due vittorie consecutive 71-62 a Matelica e 63-54 contro San Miniato negli ultimi due turni.

Quindi i gialloneri troveranno una squadra motivatissima, ricca di nuovi stimoli e nuove convinzioni. E’ pur vero che la Virtus, di gioia, motivazioni e stimoli ne ha certamente incamerati dal match storico e stoico di domenica scorsa, con una cornice di pubblico clamorosa.

Ma l’entusiasmo non deve in alcun modo offuscare la preparazione di un match comunque insidioso, in un turno infrasettimanale che potrebbe rivelarsi più difficile di quanto previsto fino a qualche settimana fa.

Occhi puntati soprattutto su Andrea Casella, guardia da 13 punti di media a partita, dove gioca oltre 33 minuti con 43% da 2 punti, 37% da 3 pt e 58 rimbalzi catturati. Alle sue spalle, con maggior precisione sotto canestro si muove Obinna Nwokoye, al momento a quota 51% da 2 pt (con oltre 11 punti a gara) e 50 rimbalzi strappati. In doppia cifra anche Anfernee Hidalgo con circa 10 punti di media. Coach Luca Valentini probabilmente ha meno soluzioni tecniche rispetto al collega Regazzi, ma potrà contare sia sull’entusiasmo dei suoi dopo il secondo successo consecutivo che sul desiderio dei tanti giovani in roster di mettersi in mostra contro una delle maggiori sorprese di questo avvio di campionato.

La Virtus probabilmente dovrà ancora fare a meno di “Bobby” Mladenov che si prova a recuperare per l’impegno di domenica 11 dicembre al PalaRuggi contro Senigallia.

Palla a due alle ore 20,30.