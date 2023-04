Serie B: La Virtus Imola di scena a Fabriano nell'ultima trasferta stagionale

Domenica 30 aprile 2023, alle 18, la Virtus Imola tornerà in campo a Fabriano, contro una delle corazzate del girone C che chiuderà (già aritmeticamente) al 3° posto la propria regular season.

Sarà l’ultima trasferta del campionato della Virtus Imola che, invece, è in piena lotta per (almeno) l’ottavo posto e per conquistare i vantaggi che questo comporterebbe durante gli spareggi (prime due gare e “bella” in casa).

Gialloneri che viaggiano a quota 26 punti al pari di A.Costa 2022, Fiorenzuola e Senigallia: la classifica avulsa sfavorisce (al momento) Aglio e compagni, ma le ultime due giornate potrebbero ribaltare l’inerzia.

Lo staff tecnico sta valutando il recupero dai vari acciacchi di diversi giocatori e difficilmente al PalaChemiba di Cerreto d’Esi si vedrà il roster al completo.

Nella gara d’andata ad inizio gennaio, si registrò una vittoria clamorosa dei gialloneri che spensero la luce a Stanic e, di conseguenza, alle altre bocche da fuoco marchigiane: Ronca si fece notare in difesa, mentre in attacco i due alfieri Galassi e Mladenov misero a ferro e fuoco il ferro difeso da Papa e compagni.

Ottenere punti al PalaChemiba se da una parte è alquanto difficile per via della forza tecnica e fisica degli avversari, dall’altra è piuttosto fondamentale per potere continuare a sperare di finire il campionato nella parte di sinistra della classifica.

Palla a due alle ore 18,00.