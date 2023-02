Serie B: La Virtus Imola torna a sorridere. Espugnato il PalArquato

La Virtus Imola si scrolla di dosso l’ansia derivata da 5 sconfitte consecutive, andando a sbancare meritatamente e con grande coraggio il PalArquato con un 85-83 che racconta parecchie cose. Per lo più, positive.

Innanzitutto, ci voleva proprio un successo di questa caratura, in trasferta, contro la quarta solitaria in classifica; si è rivista la solidità soprattutto mentale della squadra di Regazzi nei momenti decisivi; si è rivisto un Bobby Mladenov sui livelli giocati nella prima parte di stagione; bella l’impronta anche di Carta e Milovanovic che portano 15 punti complessivamente alla causa giallonera; Magagnoli e Galassi giocano con la testa alta, mantenendo un’intensità clamorosa su entrambi i lati del campo; Aglio e Morara fanno le sportellate sul pitturato contro elementi di spicco come l’imolese Preti (topscorer di serata) e Ricci, con Giorgi che segna un canestro ed esce subito di scena per infortunio; la gara la decide un cesto celestiale di Luca Galassi che penetra nella difesa locale per il +3 a 25 secondi dalla sirena (82-79), poi i liberi dello stesso play e di Magagnoli congelano il punteggio sull’85-83. Sulla schiacciata a tempo scaduto di Mladenov può partire la festa dei tanti gialloneri che hanno raggiunto fiduciosi Castell’Arquato.

Ora la classifica, per via di tutti i risultati di giornata, si accorcia nella fascia centrale con ben 9 formazioni racchiuse in soli 10 punti, partendo dallo stesso Fiorenzuola (22) per chiudersi con S.Miniato (12), senza dimenticare la clamorosa rimonta di Matelica che ora si ritrova a sole 2 lunghezze dai toscani e, quindi, dal 12esimo posto utile per gli spareggi. Ci sarà da soffrire, ci sarà da divertirsi, ci sarà da seguire questa Virtus Imola fino alla sirena dell’ultima giornata. Domenica prossima, al PalaRuggi arriverà San Miniato e la gara servirà per capire se davvero la guarigione sarà completa.

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 - Virtus Imola 83-85 (19-23, 19-24, 27-15, 18-23)

Pallacanestro Fiorenzuola 1972: Jacopo Preti 22 (6/9, 2/5), Giulio Casagrande 15 (4/7, 1/6), Federico Ricci 14 (4/5, 2/3), Riccardo Pederzini 10 (4/6, 0/0), Noah Giacchè 9 (1/1, 2/3), Alessio Re 6 (3/4, 0/0), Michele Caverni 4 (1/4, 0/1), Gianluca Giorgi 2 (1/3, 0/0), Mattia Magrini 1 (0/0, 0/3), Matteo Bettiolo 0 (0/0, 0/0), Andrej Devic 0 (0/0, 0/0), Ilija Biorac 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 21 - Rimbalzi: 27 7 + 20 (Federico Ricci 11) - Assist: 25 (Riccardo Pederzini 9)

Virtus Imola: Borislav georgiev Mladenov 21 (3/7, 5/13), Luca Galassi 17 (2/4, 3/7), Francesco Magagnoli 16 (2/5, 3/6), Marco Morara 9 (4/6, 0/0), Riccardo Carta 8 (4/4, 0/2), Milos Milovanovic 7 (3/3, 0/0), Jacopo Aglio 7 (1/3, 1/3), Jacopo Soliani 0 (0/1, 0/2), Lorenzo Dalpozzo 0 (0/0, 0/0), Andrea Neri 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 15 - Rimbalzi: 31 7 + 24 (Jacopo Aglio 10) - Assist: 16 (Luca Galassi 6)