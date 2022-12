Serie B: La Virtus Imola cade in casa contro la Goldengas Senigallia

Girone C

Serie B Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Virtus Imola Npc

Partita da dimenticare per la Virtus Imola che crolla a domicilio sotto i colpi di una Goldengas Senigallia praticamente perfetta.

Partenza straordinaria degli ospiti che grazie a ben 28 punti realizzati, provano subito ad indirizzare il match. Nel secondo periodo il copione non cambia e all'intervallo lungo il vantaggio ospite è già +17.

Nella ripresa non arriva la reazione dei padroni di casa che non fanno mai canestro e crollano definitavamente. Senigallia può cosi gestire la gara fino alla sirena e portare a casa una vittoria importante. Per la Virtus una sconfitta pesante che arriva dopo due grandi vitttorie.

Virtus Imola - Pall. Goldengas Senigallia 59-84 (15-28, 17-21, 6-19, 21-16)

Virtus Imola: Jacopo Aglio 15 (3/4, 1/3), Riccardo Carta 11 (3/5, 1/4), Luca Galassi 10 (2/3, 2/10), Milos Milovanovic 7 (2/4, 0/1), Francesco Magagnoli 6 (2/5, 0/3), Jacopo Soliani 5 (1/4, 1/2), Gabriele Pellegrini 3 (0/0, 1/1), Marco Morara 2 (1/2, 0/2), Claudio Tommasini 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Dalpozzo 0 (0/0, 0/1)

Tiri liberi: 13 / 16 - Rimbalzi: 40 11 + 29 (Riccardo Carta 10) - Assist: 13 (Francesco Magagnoli 4)

Pall. Goldengas Senigallia: Matteo Santucci 20 (5/8, 2/3), Matteo Neri 17 (4/6, 2/4), Simone Pozzetti 15 (2/5, 3/7), Matteo Cerruti 11 (1/1, 3/6), Francesco Gnecchi 9 (3/5, 1/4), Emanuele Musci 6 (2/3, 0/0), Michael Lemmi 6 (3/7, 0/1), Marco Giacomini 0 (0/2, 0/1), Luca Valle 0 (0/3, 0/1), Diego Arceci 0 (0/0, 0/0), Jacopo Casabianca 0 (0/0, 0/0), Alessandro Camilletti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 12 - Rimbalzi: 33 7 + 26 (Simone Pozzetti 8) - Assist: 13 (Matteo Santucci , Francesco Gnecchi, Emanuele Musci 3)