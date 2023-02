Serie B: Brutta sconfitta della Virtus Imola sul campo della Halley Informatica Matelica

Brutta sconfitta per la Virtus Imola che scivola malamente in quel di Castelraimondo contro un Matelica che merita il successo per l’intensità e l’entusiasmo mostrati in campo per 40’.

Per i gialloneri un passo falso che fa male, forse malissimo, viste le 3 sconfitte precedenti e la differenza in classifica alla vigilia. Una Virtus troppo brutta ed inconcludente per essere vera, con un imbarazzante 9/36 da 3 punti che grida vendetta, soprattutto perchè “figlio” di scelte molto spesso forzate o fuori ritmo. I gialloneri tirano con il 38% complessivo, contro il 51% degli avversari che per tutto l’arco della partita comandano l’inerzia del gioco e del risultato. E dire che, nelle precedenti 17 uscite i biancorossi avevano incassato solamente 2 successi. A fine gara si salvano i soli Magagnoli e Galassi che segnano 18 punti a testa e che, soprattutto, risultano gli unici a piazzare i pochi exploit che in un paio di occasioni riaprono i giochi, come al 1’ dell’ultimo quarto, quando il cesto di Morara assottiglia il gap al -6, piuttosto clamorosamente visti i 30 minuti precedenti. Ma sul più bello, la Virtus cade ancora, dopo la tripla di Magagnoli (53-59), sotto alle pietre di Caroli, Provvidenza e Paglia che firmano in un amen il 53-69 con un break di 0-10 che “uccide” il match.

Alla palla a due iniziale si sfidano Milovanovic, Mladenov, Carta, Galassi e Ronca da una parte e Riccio, Gallo, Seck, Vissani e Provvidenza dall’altra. Nei primi 5’ in campo si assiste ad una caterva di errori al tiro e nella costruzione del gioco da ambo i lati, con lo spettacolo che latita totalmente. Poi Matelica prende decisamente le redini del gioco.

Già all’intervallo, i presupposti per la vittoria dei locali sono piuttosto evidenti, con Riccio a quota 13 (2/2 e 3/5 da 3 pt), Provvidenza 6 (4 rimbalzi e 3 assist), Gallo 7 (2/2 e 1/2 da 3 e 3 assist), mentre per i gialloneri Galassi chiude i primi 20’ a quota 10 (1/1 e 2/2 e 2/2 con il 100% al tiro), Magagnoli 5 (1/2 e 1/2) e Morara 4 (2/2).

Il minibreak piazzato da Galassi allo scadere del 3° quarto con una tripla ed una penetrazione, aiuta la Virtus a chiudere sul 45-54 che facilita pensieri positivi per gli ospiti in vista dell’ultimo quarto. Infatti, sul 50-56 i locali cominciano a sudare freddo, ma gli errori nel momento decisivo, lasciano spazio ai biancorossi che tornano avanti con una doppia cifra che poi mantengono fino alla fine.

Halley Informatica Matelica - Virtus Imola 78-65 (18-11, 24-17, 12-17, 24-20)

Halley Informatica Matelica: Gianpaolo Riccio 17 (3/3, 3/8), Antonio Gallo 13 (4/5, 1/2), Alberto Provvidenza 12 (5/7, 0/3), Emmanuel Enihe 11 (3/3, 1/1), Matteo Caroli 9 (0/0, 3/6), Davide Paglia 8 (2/3, 1/2), Fadilou Seck 5 (1/2, 0/0), Samuele Vissani 3 (0/0, 1/6), Gabriele Mentonelli 0 (0/2, 0/0), Emmanuel Adeola 0 (0/0, 0/1), Samuele Polselli 0 (0/0, 0/0), Leonardo Fianchini 0 (0/0, 0/0), Simone Brugnola 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 18 - Rimbalzi: 34 4 + 30 (Alberto Provvidenza 8) - Assist: 12 (Antonio Gallo, Alberto Provvidenza 4)

Virtus Imola: Luca Galassi 18 (2/4, 4/7), Francesco Magagnoli 18 (4/5, 3/5), Jacopo Aglio 9 (2/4, 1/6), Marco Morara 8 (4/4, 0/1), Riccardo Carta 7 (2/4, 1/3), Borislav georgiev Mladenov 4 (1/4, 0/10), Claudio Tommasini 1 (0/0, 0/4), Edoardo Ronca 0 (0/1, 0/0), Milos Milovanovic 0 (0/1, 0/0), Jacopo Soliani 0 (0/0, 0/0), Andrea Neri 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 18 - Rimbalzi: 29 5 + 24 (Francesco Magagnoli 5) - Assist: 10 (Claudio Tommasini 4)