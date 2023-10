Serie B Nazionale: La Virtus Imola cerca l'impresa in casa della Rucker San Vendemiano

Ingranata la prima marcia, ora la Virtus Imola vuole iniziare ad accelerare, regalandosi un mercoledì da leoni alla Zoppas Arena di Conegliano (TV), in casa della Rucker San Vendemiano alle 20.30, per il 3° turno di Serie B.

Passato lo spauracchio-rimonta contro la CJ Taranto, coach Marco Regazzi ha analizzato una gara dominata per la maggior parte dei minuti: «Abbiamo fatto tre quarti di grande lucidità, attenzione e concentrazione su quasi tutti gli aspetti, mentre nell’ultimo forse siamo stati un po’ appagati: c’è stato un calo sul piano mentale, e lì – per demeriti nostri – si era riaperta la partita». Una possibilità immediatamente spenta nel finale, portando a casa i primi due punti della stagione: «Su questo ci dobbiamo lavorare, il campionato lo richiede perché è un torneo tosto: ma, ripeto, siamo stati in controllo».

In controllo lo è stato anche Juozas Balciunas, autore di 24 punti in mezz’ora, che sono andati a sommarsi ai sedici messi a segno all’esordio: «È in crescita», prosegue il coach. «Si sta ambientando e trovando una sua dimensione tecnica e tattica. Ma la squadra è riuscita a metterlo nelle migliori condizioni di esprimere le sue qualità nel sistema: ha fatto una buona partita, speriamo sia una delle tante». Insieme a lui, particolarmente ispirato Ohenen, che in 45’ giocati ha portato ai suoi 26 punti.

La squadra di Michele Carrea arriva dalla convincente, ma sudata, vittoria in casa della Logimatic Group Ozzano, grazie all’imponente ultimo quarto in cui i veneti hanno segnato 27 punti. Avversario difficile da decifrare, con molte qualità, come specifica Regazzi: «Hanno un centro, Chiumenti, carismatico ed esperto; poi ali e pivot che possono alternarsi, anche nella posizione di “5” tattico, e creare difficoltà». Già in tre – Gluditis, Cacace e Calbini – sono sulla soglia dei 30 punti totali personali, ma attenzione particolare la merita anche il giovane Zacchigna, classe 2004: «In generale è una squadra che ha dinamismo, tiro, talento, fisicità ed è lunga; sono stati acquistati giocatori importanti e giovani di qualità per continuare il percorso, negli anni passati, di alto livello. Con le due vittorie raccolte sta rispettando i dettami di inizio stagione».