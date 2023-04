Serie B: La Virtus Imola si ritrova ed espugna Senigallia

Vittoria molto importante della Virtus Imola che si impone 87-79 sul campo di una diretta concorrente nella corsa salvezza: Senigallia non regge la spinta dei gialloneri che, supportata come sempre dall’Armata Giallonera, segna mediamente circa 22 punti ogni quarto, tenendo a bada una squadra che all’andata si impose con un pesante +25. Era una Virtus senza parecchi effettivi (tra assenze e acciacchi), mentre al PalaPanzini coach Regazzi deve fare a meno solamente di Milovanovic e Ronca (ancora ai box) e Dalpozzo (per la rotazione degli over).

Esemplare la prestazione di Luca Galassi che è assolutamente in fase ascendente e brillante con 26 punti realizzati con 9/13 da 2 punti e 5 assist, seguito dal collega Bobby Mladenov che infila 23 punti, 4 triple, 4 assist e 17 rimbalzi. Ma è la squadra a girare bene, anche grazie ad un Tommasini positivo (16 punti con 3 triple segnate), anche se un po’ nervoso nel finale e all’apporto fisico di Aglio e Morara, senza dimenticare le due triple consecutive segnate da Carta ad inizio di 2° quarto.

Imola la vince nella sfida dall’arco segnando 12 triple contro le 7 dei locali (su 29 tentativi a testa) e ai rimbalzi con il +10 nella relativa statistica, fortemente condizionata dallo strapotere di Mladenov sotto alla plance.

Grande soddisfazione per il gruppo di coach Marco Regazzi che, in un colpo solo, raggiunge Fiorenzuola al 9° posto ora condiviso anche dall’Andrea Costa e si rilancia (visti i risultati degli altri campi) in classifica, riproponendosi per una buona posizione in griglia spareggi.

Ma ci sarà tempo per fare i calcoli, al momento è bene festeggiare la seconda vittoria consecutiva (dopo quella casalinga contro Empoli) ed il momento positivo in questo ultimo frangente di regular season.

Domenica prossima, al PalaRuggi, arriverà il già retrocesso Tigers Romagna, poi Fabriano e Piacenza.

Pall. Goldengas Senigallia - Virtus Imola 79-87 (16-17, 18-21, 32-28, 13-21)

Pall. Goldengas Senigallia: Michael Lemmi 17 (5/6, 2/5), Marco Giacomini 16 (3/5, 3/12), Matteo Neri 14 (5/7, 1/3), Emanuele Musci 14 (6/9, 0/0), Francesco Gnecchi 9 (2/2, 1/4), Filippo Giannini 8 (3/4, 0/2), Simone Pozzetti 1 (0/4, 0/3), Luca Valle 0 (0/0, 0/0), Matteo Valletti 0 (0/0, 0/0), Diego Arceci 0 (0/0, 0/0), Matteo Cerruti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 14 - Rimbalzi: 29 8 + 21 (Emanuele Musci 9) - Assist: 16 (Marco Giacomini, Emanuele Musci 4)

Virtus Imola: Luca Galassi 26 (9/13, 1/5), Borislav georgiev Mladenov 23 (5/9, 4/7), Claudio Tommasini 16 (3/7, 3/6), Riccardo Carta 6 (0/2, 2/2), Jacopo Aglio 5 (1/2, 1/4), Marco Morara 5 (1/3, 1/1), Francesco Magagnoli 4 (1/4, 0/3), Alessandro Vigori 2 (1/2, 0/1), Jacopo Soliani 0 (0/1, 0/0), Fabio Covatta 0 (0/0, 0/0), Luca Arcangeli 0 (0/0, 0/0), Alessandro Alberti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 11 - Rimbalzi: 34 7 + 27 (Borislav georgiev Mladenov 17) - Assist: 14 (Luca Galassi 5)