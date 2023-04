Serie B: La Virtus Imola ospita i Tigers in una sfida da non sbagliare

Nonostante la retrocessione diretta già incassata, i Tigers Romagna stanno attraversando un discreto periodo di forma, tanto da superare nel turno precedente 82-73 San Miniato, formazione in piena lotta (piuttosto disperata) per raggiungere gli spareggi, evitando gli ultimi 3 posti in classifica.

Nella gara d’andata, dopo un avvio “leggero”, la Virtus spaccò il match con una prestazione maiuscola trascinata da un’Armata Giallonera in forma splendida: al 40′ fu 82-63, con Mladenov 29, Galassi 20, Magagnoli 12, Aglio 7, mentre tra gli avversari Favaretto 19, Brighi 18, Chiapparini 10, Lovisotto 8.

Certamente non è un ostacolo insormontabile per i gialloneri, in quanto, in precedenza i rivieraschi hanno incassato ben 22 sconfitte in campionato, con 2 sole vittorie (oltre a S.Miniato, Andrea Costa 2022 ed Empoli entrambe in trasferta). Ma la posta in palio è troppo importante per la Virtus Imola che arriva da due successi consecutivi contro Empoli e Senigallia che fanno da controaltare alle tre sconfitte precedenti con Ozzano, Ancona e A.Costa. Due punti fondamentali per mantenere aperte le speranze di rientrare nel lotto delle prime otto in classifica. Giochi di parole a parte, i gialloneri devono vincere nel derby romagnolo per proseguire nel proprio cammino.

Particolarmente difficile la settimana in casa Virtus, visti i diversi acciacchi fisici di qualche giocatore: ancora in dubbio il rientro in allenamento di Edoardo Ronca, ancora fermo per precauzione; passi avanti, invece, per Alessandro Alberti; da valutare le altre situazioni in infermeria.

Tra i Tigers particolare attenzione a Anfernee Hidalgo (14,3 punti di media), all’esperto capitano Antonio Brighi e a Luka Sebrek (entrambi a 11,9), ma anche a Lovisotto, Lombardo e Bracci.

Va sottolineato come i cervesi conoscano bene le mattonelle del PalaRuggi avendo già strappato lo scalpo dell’Andrea Costa 2022 a novembre, in uno dei pochi squilli del proprio campionato.

A tre giornate dalla fine della regular season, ogni risultato proveniente dagli altri campi può essere importante in vista della griglia spareggi: riposando Ancona, nello specifico, mirino su Fiorenzuola-Fabriano, S.Miniato-A.Costa e Rieti Senigallia, oltre che all’anticipo Ozzano-Piacenza.

Palla a due alle ore 18,00.