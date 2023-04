Serie B: La Virtus Imola torna in campo. Imperativo tornare a vincere

E’ dura, durissima riprendersi dalla sconfitta incassata nel derby, ma la Virtus non ha altre possibilità che tornare subito al successo per evitare pericolosi capitomboli nella parte bassa della classifica. Contro Empoli, nell’ultimo turno infrasettimanale della stagione, i gialloneri sono obbligati a portarsi a casa i 2 punti in classifica, anche perchè, diversamente, dalle retrovie potrebbero avvicinarsi piuttosto clamorosamente la stessa Empoli, Matelica e San Miniato.

Difficile, ovviamente, tornare in campo a 3 giorni da una sconfitta che resterà nella storia, ma è altrettanto vero che è decisamente meglio voltare immediatamente pagina e gettarsi anima e corpo su un nuovo match.

Nuovo match che, solo una classifica ingenerosa per gli ospiti, potrebbe apparire comoda o comunque agevole. I toscani, invece, hanno bisogno di risalire la classifica in queste ultime 5 partite, perchè il tempo stringe e la zona retrocessione non fa dormire sereni. Ma è una squadra che non molla e che, seppur sconfitta (51-58) in casa da Matelica, ha superato in trasferta la settimana prima San Miniato (62-60) nell’altro scontro diretto. E che a metà febbraio superò in trasferta Ancona (84-75).

D’altra parte, la Virtus deve decisamente cambiare passo rispetto alle ultime uscite, ritrovando gioco e ritmo: da verificare la situazione fisica di Tommasini, mentre certamente sarà ancora fuori Ronca.

Sarà dura e per questo, ancor di più, servirà l’appoggio del popolo giallonero.

Appuntamento per la palla a due alle 20.30.