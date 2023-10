Virtus serata storta, arriva la prima sconfitta in campionato

Squadra in casa

Squadra in casa Lupe San Martino Lupari

Torna alla vittoria la Alama San Martino di Lupari infliggendo la prima sconfitta in campionato alla Virtus Segafredo Bologna femminile grazie al successo ottenuto per 67-60 nel proprio palazzetto.

La cronaca (Ufficio Stampa LBF) - Padrone di casa scatenate in difesa nei primi dieci minuti concedendo solo 7 punti ad uno dei migliori attacchi del campionato. L'attacco però non è da meno e forte del pick and roll giocato da D'Alie (top scorer con 25 punti e 7 rimbalzi) e Kostowicz (11 punti e 17 rimbalzi), aprono un ampio distacco portando il punteggio sul 35-22 alla pausa lunga.

San Martino gioca con sfrontatezza e controlla il ritmo del gioco approfittando della serata poco fortunata al tiro delle bolognesi (10% da tre con 1/10); nonostante i tentativi di recuperare lo svantaggio con ogni mezzo possibile, la Virtus Segafredo scivola fino a -15 dopo mezz'ora di gioco.

Negli ultimi dieci minuti Pasa (10 punti e 6 assist), Dojkic (10 punti) e Andre (13 punti e 12 rimbalzi) provano a lanciare la clamorosa rimonta, ma è ancora il magico duo D'Alie-Kostowicz a mettere quei pochi punti utili per conquistare la vittoria. Per le padrone di casa, da segnalare anche la buona prova di Vente con 13 punti in uscita dalla panchina.

Il tabellino

Alama San Martino di Lupari - Virtus Segafredo Bologna 67 - 60 (18-7, 35-22, 57-42, 67-60)



ALAMA SAN MARTINO DI LUPARI: D'Alie* 25 (5/12, 3/8), Guarise 2 (1/1 da 2), Conte* 6 (1/3, 1/3), Turcinovic NE, Soule* 8 (3/6, 0/2), Pilatone NE, Russo, Arado* 2 (1/3 da 2), Diakhoumpa NE, Vente 13 (4/5, 1/2), Kostowicz* 11 (5/10, 0/1)

Allenatore: Piazza G.

Tiri da 2: 20/41 - Tiri da 3: 5/18 - Tiri Liberi: 12/14 - Rimbalzi: 41 11+30 (Kostowicz 17) - Assist: 11 (D'Alie 4) - Palle Recuperate: 8 (Conte 3) - Palle Perse: 18 (Conte 4)



VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Del Pero 4 (2/3 da 2), Pasa* 10 (5/5 da 2), Peters 4 (0/3, 1/2), Cox* 4 (1/6, 0/1), Rupert 5 (2/4 da 2), Barberis, Dojkic* 10 (3/6, 0/2), Andre'* 13 (4/12 da 2), Zandalasini* 10 (5/10, 0/4), Orsili, Consolini

Allenatore: Vincent P.

Tiri da 2: 22/51 - Tiri da 3: 1/10 - Tiri Liberi: 13/19 - Rimbalzi: 33 10+23 (Andre' 12) - Assist: 14 (Pasa 6) - Palle Recuperate: 6 (Pasa 1) - Palle Perse: 12 (Zandalasini 3) - Cinque Falli: Dojkic

Arbitri: Boscolo E., De Biase S., Ferrara C.