La Virtus Bologna è campione d'Europa

C'è stato entusiasmo, c'è stata sofferenza, c'è stata paura. Ma alla fine la gioia più grande: la Virtus Bologna batte 80-67 Bursaspor e vince l'Eurocup 2021-2022. Partita sempre viva alla Segafredo Arena nonostante le V Nere siano sempre rimaste sopra nel punteggio. Belinelli e compagni sono stati fenomenali nella difesa e nel non lasciarsi trascinare negli abissi anche quando la Frutti Extra si è portata pericolosamente a -5. Jaiteh, Weems e Shengelia forniscono una prova da fenomeni ma di Mago, in campo, ce n'è uno solo: Milos Teodosic è, ancora una volta, la boa a cui aggrapparsi quando il mare è in tempesta e la forza nelle braccia è poca. Per il serbo 21 punti, un rimbalzo e tre assist, ma soprattutto le percentuali: 50% da tre e un incredibile 100% da due.

La Virtus diventa quindi la prima italiana ad alzare l'EuroCup - sesto titolo europeo per il club - e la seconda italiana nella prossima Eurolega. Obiettivo centrato quindi per il patron Zanetti e il resto della dirigenza, che ora possono godersi la vittoria.

Virtus Bologna-Frutti Extra Bursaspor, la gara

Primo quarto perfetto della Virtus, trascinata da Teodosic, Belinelli e dalla fisicità di Jaiteh. Subito avanti le V Nere che con la tripla di Weems provano il primo strappo, poi Teodosic cuce trame fantasiose per i suoi compagni che raccolgono e ringraziano. Bene la difesa che concede poco con l’aggressività di Hackett, Pajola e Cordinier, Belinelli fa il suo ingresso a fine periodo e ne mette sette in tre minuti (con il 100% dal campo).

Sampson martella all’inizio del secondo quarto, due tiri sbilenchi di Belinelli prima del canestro del 29-15. Poi Bitim fa 3/3 dalla lunetta e porta i suoi a -11 ma Weems si arma e ne mette un altro dall’arco: 34-20. Qualche palla persa di troppo per i ragazzi di Scariolo ma la difesa compensa la poca precisione in fase di possesso. Cala momentaneamente il ritmo in campo colpevoli anche i due falli consecutivi di Jaiteh; Holland fa 1/3 e Teodosic risponde con una fantastica tripla: 37-24. Tanti falli per Bursa, la Segafredo non ne approfitta in pieno ma rimane in pieno controllo fino alla fine del primo tempo nonostante il mini break dei turchi. All’intervallo è +10 Bologna.

Inizia il secondo tempo e Bursaspor attacca a testa bassa ma è ancora Weems con una splendida tripla a riportare il vantaggio sulla doppia cifra, poi Hayes, schiacciata di Sampson e stoppata di Weems che subisce anche fallo dal 13 della Frutti Extra. Mini break da quattro punti per Bologna, poi Needham, Bitim e Dudzinski accorciano. Le triple della Virtus non entrano e Bursaspor torna a -7. 2/2 di Weems e due triple del Mago Teodosic infiammano la Segafredo Arena: le V Nere tornano a +15, massimo vantaggio finora. Dieci punti di turchi intervallati dai quattro di Weems e Jaiteh: il terzo periodo si chiude sul 62-53.

Jaiteh apre le danze, poi un suo errore banale sotto canestro regala punti e speranza a Bursa, che si porta a -5: time out Scariolo.

Le parole del coach fanno effetto: Hervey, Jaiteh e Shengelia vanno a segno e Bologna torna alla doppia cifra di vantaggio a 6’ dalla fine. Needham accorcia ma Belinelli spara da tre: +11 per le V Nere. Jaiteh ne segna cinque di fila, poi due stoppate consecutive di Weems fanno esplodere la Segafredo Arena. Teodosic segna ancora, a 1’30” dalla sirena la squadra di coach Scariolo è a 13 punti di vantaggio.

Gli attacchi finali di Bursaspor sono inefficaci, la Segafredo controlla il vantaggio. Finisce 80-67, la Virtus Bologna è Campione d’Europa.

