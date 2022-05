Virtus campione in EuroCup, è festa grande per le strade di Bologna. E c'è anche patron Zanetti | VIDEO

Migliaia di tifosi si sono ritrovati in piazza del Nettuno per festeggiare il successo contro i turchi del Bursaspor

Una grande festa per un grande risultato: la Virtus Bologna vince l’edizione 2021-2022 dell’EuroCup, prima italiana a riuscire nell’intento. Dopo un cammino sofferto le V Nere hanno superato i turchi del Bursaspor nella finale giocata alla Segafredo Arena vincendo con il punteggio 80-67. Ad accompagnare la vittoria tanti, tantissimi tifosi virtussini: prima all’arena in Fiera, poi per le strade della città. I fan bianconeri si sono ritrovati in migliaia in piazza del Nettuno, luogo simbolo dei festeggiamenti sportivi a Bologna: tanti i cori contro i cugini della Fortitudo, altrettanti quelli per il presidente Massimo Zanetti che in pochi anni ha trascinato la Virtus Bologna dalla Serie A2 fino in EuroLega.

Virtus Bologna, la festa dei tifosi in piazza

Dopo la vittoria l’invasione di campo alla Segafredo Arena, poi ad essere invaso è stato il centro città: praticamente bloccato, dalle 23 in poi, l’incrocio tra via Indipendenza e via Ugo Bassi. Eppure, qualcuno è riuscito a passare: il patron Zanetti, con l’amministratore delegato Luca Baraldi al posto di guida, ha sfilato nel corridoio lasciato dai fan, prendendosi le giuste lodi per il grande lavoro fatto in questi anni.