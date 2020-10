Benevento- Bologna: 1-0. Montipo e il Var azzerano le speranze rossoblù

Il Bologna perde contro il Benevento per 1-0. Le occasioni per i rossoblù non sono mancate ma il portiere beneventano Montipo, e la sua difesa, hanno alzato un muro contro il quale si sono infranti tutti i tiri dei felsinei. L'unica palla a sfondare il muro e a segnare, tirata da Svanberg, è stata annullata dal Var. Il Benevento, dopo aver dovuto giocare la maggior parte della partita in difesa è riuscito comunque a segnare con Lampadula portandosi a casa la vittoria e i 3 punti.

Dopo una partenza media per entrambe le squadra, il Bologna si mostra subito grintoso con Soriano che al 12' quasi fa gol di testa ma il portiere beneventano Montipo non si fa cogliere impreparato. Poco dopo il primo giocatore è costretto ad uscire. Moncini è costretto ad uscire dal campo per un infortunio ma non passano due minuti e il Bologna si trova nella stessa situazione. Medel è costretto ad uscire dolorante insieme allo staff medico, a sostituirlo Danilo. Il Bologna ci riprova al 28' con Barrow che tira una fucilata verso l'angolo basso sinistro ma con una nuova prodezza Montipo respinge anche questa palla. Poco dopo è il momento di Skov Olsen di tirare ma il pallone è nuovamente respinto, questa volta dalla difesa e la palla esce di poco, passano pochi istanti ed è sempre Skov Olsen che ci riprova ma Montipo non ci sta, nessuno sembra riuscire ad abbattere il suo muro. Occasione per il Bologna verso la fine del primo tempo con un corner che trova un Danilo davanti alla porta ma la palla, colpita di testa, esce alta. Finisce in parità il primo tempo. Il secondo tempo vede sempre il Bologna all'attacco ma Montipo non ci sta e para una bordata centrale di Skov Olsen. Al 66' in una delle poche giocate in attacco del Benevento, Lampadula riesce a spuntarla tirando su un calcio d'angolo sotto la traversa. Skorupski non può nulla. Il Benevento passa così in vantaggio per 1-0. Il gioco ricomincia e poco dopo sembra che Svanberg dia pan per focaccia agli avversari segnando, ma il var dice stop. Colpo di mano, gol annullato, pareggio sfumato. ultima possibilità di segnare per il Bologna è quasi al 90' grazie a Sansone ma Montipo non ne vuole sapere. Finisce così 1-0 questa partita.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Giallo: Svanberg (Bol), Schiattarella (Ben9 Foulon (Ben).