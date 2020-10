Benevento-Bologna: probabili formazioni

Domani allo stadio Vigorito il Bologna affronterà il Benevento allenato da Pippo Inzaghi, ex allenatore del Bologna, alle ore 15. Dopo l'ottima prestazione contro il Parma, conclusa 4-1, è probabile che Mihajlovic non decida di rimischiare le carte. Alcune scelte saranno obbligate però. il terzino sinistro olandese Dijks, anche se ha scontato la squalifica, ha riportato durante l'allenamento un trauma al piede sinistro e non ci sarà. Problemi anche al centro, dove mancherà il capitano Poli, che sarà assente per qualche settimana a causa di una rottura del perone. Sarà il momento dei giovani, forse vedremo ancora Hickey tutolare. In difesa ci saranno Danilo, De Silvestri e Tomiyasu. Al centro oltre a Schouten forse vedremo Medel. Davanti Skov Olsen favorito su Orsolini oltre a Soriano e Barrow.

In conferenza stampa Mihajlovic commenta che "In questo anno e mezzo possiamo vincere con squadre anche più attrezzate di noi. Domani è una partita alla nostra portata. Sono una buona squadra, con buoni giocatori, che giocano per vincere, ci metteranno in difficoltà ma noi dobbiamo essere concentrati sulla nostra prestazione. Noi dobbiamo mettere in pratica quello che abbiamo provato in settimana".La più importante analisi è che bisogna guardare il contenuto del bicchiere, senza si perde il significato".Hickey? Appena l'ho visto nascere ho capito sibito che sarà bravo. Quando è venuto qua sembrava uno che stava qua da 6 mesi. Io non guardo l'età ma quello che uno mi da in campo e a questi ragazzi giovani è giusto dargli fiducia". Con Inzaghi? Siamo sempre stati bravissimi, un bravissimo ragazzo e un bravo allenatore. L'importante è imparare dagli sbagli. Rispetto all'anno scorso è migliorato con mentalità".

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Caldirola, Glik, Barba; Ionita, Schiattarella, Dabo; Insigne, Caprari; Moncini.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Medel, Schouten; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio.