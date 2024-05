QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Aggiudicata la qualifica per la Champions, per la gioia dei tifosi che ieri hanno invaso piazza Maggiore, il Bologna ora si prepara ad affrontare la Juventus. L'appuntamento allo stadio Dall'Ara è per le ore 20.45 di lunedì 20 maggio.

Pre-vendita per abbonati al via, mentre le vendite regolari inizieranno il prossimo 15 maggio.

Biglietti Bologna - Juve

La prevendita è cominciata oggi, alle ore 10. Il 13-14/05 l’acquisto è riservato agli abbonati, sia su APP che su Fidelity, che possono acquistare per altre persone fino a 4 biglietti in unica transazione. Il codice (PNR per gli abbonati su app, n.fidelity per gli altri) è mono uso e consente quindi 1 sola transazione di acquisto indipendentemente dal numero di biglietti. In questa fase sarà attiva solo la vendita WEB.

Dalle ore 10 del 15/05 l’acquisto è riservato ai possessori di Fidelity Card We Are One, sia su Web che nei punti vendita. Per la promozione possono essere utilizzate unicamente le fidelity emesse fino al 08/05.

Dalle ore 10 del 16/05 l’acquisto è riservato ai residenti a Bologna e provincia. Sia acquirenti che intestatari dei biglietti devono risiedere a Bologna e provincia.

Dalle ore 10 del 17/05 al 20/05 la vendita è aperta a tutti, sia su Web che nei punti vendita.

NB: per gli acquisti effettuati sul WEB, il limite massimo di biglietti acquistabili per ogni gara è, come disposto da normativa, di 4, questo indipendentemente dalla fase in cui sono stati acquistati (es. acquistandone 2 nella fase 1 per abbonati è possibile acquistare ancora due tagliandi nella fase per residenti o in vendita libera).

NB: i biglietti acquistati in qualunque fase sono comunque INCEDIBILI fino al 09/05.

La grande festa in piazza fino a tarda notte | VIDEO

Così i rossoblu hanno festeggiato la Champions | FOTO

Dove comprare i biglietti Bologna - Juventus

Online esclusivamente sul sito ufficiale con la procedura print@home, che consente di stampare direttamente a casa il proprio biglietto o caricarlo sul Wallet del telefono (come per esempio avviene per i biglietti aerei o ferroviari). Clicca sul pulsante acquista in homepage. Si consiglia per l’acquisto di utilizzare un browser web da pc fisso.

Presso i punti vendita del circuito Vivaticket (qui l’elenco) (sabato, domenica e festivi secondo orario di apertura dei singoli esercizi);

Si ricorda che per l’acquisto e l’ingresso è necessario presentare un documento personale di identità IN ORIGINALE ove sia specificata la residenza; le nuova patenti o carte di identità SENZA indicazione della residenza NON SONO VALIDE, così come non sono valide fotocopie o fotografie su smartphone.

Si invitano i tifosi ad acquistare usufruendo dell’unico circuito autorizzato, ovvero VIVATICKET. Il BFC non risponde di qualsiasi tipo di problema derivante da acquisti effettuati presso rivendite o circuiti non elencati su questa pagina.

Cambio utilizzatore biglietti acquistati

In assenza di specifiche limitazioni imposte dall’Osservatorio, IL CAMBIO UTILIZZATORE SARA’ ATTIVO A PARTIRE DAL 09/05.

I biglietti acquistati online e nei punti vendita possono eseguire il cambio utilizzatore cliccando qui. La procedura genera una ricevuta che il nuovo utilizzatore dovrà portare allo stadio insieme al titolo originale.

Gli abbonamenti su Fidelity possono eseguire il cambio utilizzatore cliccando qui. L’abbonamento può essere trasferito ad altro possessore di tessera del tifoso. La procedura genera una ricevuta che il nuovo utilizzatore dovrà portare allo stadio insieme alla propria Fidelity.

Gli abbonamenti su APP posso essere ceduti direttamente in APP (cliccare su MyBfc, abbonamento, altro, cambio utilizzatore) . La procedura genera un nuovo QR code che viene inviato via mail al nuovo utilizzatore, che dovrà utilizzarlo per accedere allo stadio.

Prezzi

Prezzi PREVENDITA dal 13/05 al 16/05 (Punti vendita, Online), commissioni online escluse

SETTORE Intero Under18

Poltrona Gold 150 70

Tribuna Coperta 110 55

Kid’s Stand 70 30

Distinti 60 30

Curva S.Luca 30 15

Prezzi PREVENDITA dal 17/05 al 20/05 (Punti vendita, Online), commissioni online escluse

SETTORE Intero Under18

Poltrona Gold 180 90

Tribuna Coperta 135 68

Kid’s Stand 80 40

Distinti 75 37

Curva S.Luca 45 23

(*) la curva Bulgarelli è esaurita in abbonamento.

Vendita allo stadio il giorno della partita

Le casse stadio rimarranno CHIUSE. Il giorno della partita e’ possibile acquistare online e presso i punti vendita fino al termine della gara.