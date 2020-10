Bologna-Cagliari 3-2: La riscossa di Barrow con doppietta/ RESOCONTO E PAGELLE

Al 14’ minuto il Bologna prende goal dopo una ripartenza avversaria. Una delle prime della partita. Joan Pedro segna nell’angolino sinistro. Qualche incertezza al centro nel Bologna nei primi 15 minut, Svanberg e Hichey sembrano non aver ancora trovato il ritmo giusto nei passaggi. Al 21’ il tabellone del dall’Ara segna ancora Cagliari 1-Bologna 0. Il Bologna si avvicina al goal con Soriano ma il tiro finisce fuori oltre il palo sinistro. Parato anche Palacio poco dopo. Cragno non molla la porta, respinge dopo qualche minuto anche un colpo di testa di Orsolini. Il primo tempo è agli sgoccioli, ma il Bologna spinge ancora. E infine sfonda. Trova il pareggio grazie a Barrow che tira nell’incrocio a destra.

Riparte il secondo tempo e sembra uno spartito già visto. Cagliari di nuovo in vantaggio, questa volta con Simeone nell’angolino a sinistra al 47’, ma la risposta del Bologna questa volta è molto più veloce.. Roberto Soriano! Si sente dagli altoparlanti dello stradio. Soriano segna basso a sinistra Il suo quarto goal di questo campionato. 2-2. Ma non basta. Qualcuno sembra davvero essere in giornata. Doppietta di barrow dopo pochissimo, al 56’. 3-2. Il Bologna è per la prima volta in vantaggio. Barrow non si ferma, costringe ad una veloce parata Cragno. Nel finale entrano in battaglia Denswil e Dominguez, fuori Palacio e Svanberg. Qualche segnale di affaticamento per Barrow che però continua. La partita sta per finire, l’arbitro concede un minuto in più oltre quelli di recupero, la panchina del Bologna è infuriata. Ma il fischio di fine arriva presto e il risultato è nel granito. 3-2 per il Bologna

Pagelle

Prestazione riscattata per il Bologna. Partiti in svantaggio, hanno combattuto per il pareggio fino alla seconda metà del secondo tempo. Bene in attacco. In particolare barrow, con la doppietta, Soriano con la sua rete ma anche Palacio per l’organizzazione delle azioni.

Bologna: Skorupski 5,5; De Silvestri 6, Danilo 6, Tomiyasu 6,5, Hickey 5,5 ; Schouten, Svanberg 5,5; Orsolini 6, Soriano7,5, Barrow 8; Palacio 7. Svanberg / Denswil /

Cagliari: Cragno 6,5; Zappa 6, Walukiewicz 5, Godin 5,5, Lykogiannis 5,5; Marin 6, Rog 5,5; Nandez 6, Joao Pedro 7,5, Sottil 6,5, Simeone7

Migliori/peggioriToday:

Musa Barrow 8 : La sua doppietta è quasi un ritorno, una conferma di quello che ha dimostrato nello scorso campionato. Ha dimostrato di avere molta resistenza, non abbassando il ritmo di gioco.

Hickey 5,5: non entra mai completamente in partita se non sul finale