Al Dall’Ara si ricomincia bene. Il Bologna abbatte il Parma: 4-1.

Il Bologna regala al Dall’ara una splendida vittoria per questo derby Emiliano contro il Parma. Soriano nel primo tempo abbatte per ben 2 volte la porta di Sepe, una volta di testa l’altra di piede. Skov Olsen ci mette il suo con il terzo gol, Palacio si risveglia a fine partita e metta a segno il quarto. Grande esordio in campo per Hickey che ha giocato quasi per 90 minuti mostrando classe, capacità e voglia di vincere.

Primo minuto di gioco e buon blocco di Tomiyasu che impedisce a Gervinho di far il suo gioco tirando di lato a corta distanza. Al 10’ minuto il giovanissimo Hickey parte con la palla verso la porta quando viene placcato da 2 avversari della difesa parmigiana. Finisce a terra, sembra abbia preso un brutto colpo alla spalla, ma fortunatamente si rialza. Ma il primo gol della serata è di Soriano al 15esimo minuto, arriva di testa su un calcio d’angolo e la spinge dentro con tutta la sua forza. 1-0 per il Bologna. Pochi minuti dopo Hickey mi mette di nuovo in mostra con un bel cross forte e raso terra che però non è compreso dai compagni. E’ la giornata di Soriano questa sera, che con una fortissima bordata mette la sua seconda firma sulla serata. 2-0 per il Bologna.

All’inizio del secondo tempo De Silvestri si rende protagonista di un tocco che fa guadagnare un calcio d’angolo agli avversari ma evita un cross pericolosissimo. Poco dopo Skov Olsen regala al Dall’Ara un fantastico 3-0. Assist di Soriano e il giovane Skov Olsen spara il pallone in porta sfruttando la visuale libera data dai difensori parmigiani che solo in ritardo tentano di frapporsi tra Skov Olsen e la porta. Ma il Parma non si arrende e al 67’ segna il suo primo gol della serata da parte di Hernani. Al 75’ punizione da vicinissimo l’area avversaria per il Bologna e rosso per Iacoponi per aver atterrato Palacio in area. Batte Barrow che tira una bordata, ma un bell’intervento del potere parmigiano Sepe evita il 4-1. Cambio per Mihajlovic entrano Denswil e Sansone al posto di Hickey e Barrow. Il quarto gol non arriva neanche dopo una palla perfetta che Sansone si lascia sfuggire davanti alla porta perdendo tempo e potenza e che viene parata. Poco prima dello scoccare della fine della partita Palacio mette la cigliegina sulla torta segnante uno splendito 4-1

Pagelle

Migliori Today: Soriano 8: è la sua serata, doppietta dell’attaccante, di testa e di piede che lascia di stucco i parmigiani

Hickey 7: menzione d’onore che in questo suo bellissimo esordio ha dimostrato classe, capacità, e quella voglia di farcela tipica della migliore gioventù

Peggiori Today:

Barrow 5,5: non spicca durante l’incontro, sembra non aver ancora ritrovato la grinta dello scorso campionato.

Bologna: Palacio 7, Soriano 8 ,Barrow 5,5 ,Skov Olsen 7,5 ,Sansone 6 Poli 6, Shouten 6,5, Hickey 7,Tomiyasu 7, Danilo 6, De Silvestri 6,5, Skorupski 6,5

Parma: Sepe 6; Laurini 5, Iacoponi 4.5, Bruno Alves 5, Darmian 6,5; Dezi 6, Brugman 6, Hernani 6; Kucka 6,5; Gervinho 6, Karamoh 6,5