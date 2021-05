Bologna, Palacio dice addio: "Grazie per questi anni" | VIDEO

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Rodrigo Palacio ha finalmente sciolto le riserve sul suo futuro, e lo ha fatto con un video sul sito del Bologna dove ha ufficializzato il suo addio alla squadra rossoblù. "Non dimenticherò mai questi anni - ha dichiarato l'attaccante argentino - grazie di tutto, è stato un piacere giocare per questa maglia. Ho conosciuto una città bellissima, dove mi sono sentito come a casa. Auguro il meglio a tutti voi".

Video sito Bologna FC