Bologna-Napoli: 0-1. Osimhen è l'ago della bilancia /RESOCONTO E PAGELLE

Il Bologna perde contro una squadra che si è dimostrata questa volta con maggiore capacità realizzatrice. In momenti alternati entrambe le squadre premevano in attacco e costringevano l'altra a serrare la Difesa. Il Napoli però è riuscito a mettere a segno due reti, una di queste annullata dal Var per un fallo di mano. Niente del genere è successo con il Bologna. La differenza fondamentale è questa.

I primi 10 minuti vedono il Napoli spingere subito in attacco con una serie di tentativi di andare a segno, la difesa del Bologna è ben piazzata però e non si fa sorprendere, anche un pericoloso Insigne in area viene bloccato dalla difesa al 15’. Riparte subito l’avanzata del Napoli che si fa sempre più incisiva e infatti al 23’ il Napoli con Osimhen passa in vantaggio. 0-1. Un colpo di testa preciso su un altrettanto ben eseguito cross di Lozano. Il Bologna cerca subito di riportarsi in parità con un cross di Palacio ma questa volta non funziona. La squadra sembra in tensione, Dominguez si prende il giallo e anche Danilo poco dopo. Il primo tempo si conclude in una situazione di stallo. Il Bologna è ancora in svantaggio per 0-1. Ma il secondo tempo è ancora tutto da giocare.

Il secondo tempo sembra vedere nuovamente il Bologna in difficoltà. Dopo pochi minuti un gol di Koulibaly è annullato dal var per un colpo di mano durante l’azione. Il Bologna vuole sfruttare il senso di delusione per il mancato raddoppio degli avversari e si fa più aggressivo prima con il tiro di Schouten che però finisce sopra la traversa e Palacio che aveva tirato nella direzione giusta ma un difensore si è messo davanti e ha bloccato il tiro. Intanto però Schouten si bacca anche lui un giallo prima di terminare la sua partita venendo sostituito con Dominguez. Intanto però il Napoli fa sentire ancora la sua presenza. Paura gol per i rosso blu per una punizione tirata da Insigne che per poco non colpisce la traversa. Il Napoli è di nuovo alla carica, ci prova prima Osimhen ma la difesa felsinea respinge, poi Insigne ma anche lì la difesa rosso-blu non cede. Nuovo cambio sempre per il Bologna, cambio in difesa, Denswil finisce la sua partita ed entra il giovane Vignato. La partita sembra si stia avviando ancora in una situazione di stallo. La partita si avvicina ai minuti finali. Il Bologna ci riprova e Soriano tira un missile ma Ospina para, Palacio poco dopo ci riprova con un tiro basso ma la difesa del Napoli respinge miracolosamente ancora. Ma non basta. Erano gli ultimi spari di questa battaglia. Il Bologna perde in casa contro un napoli in forma che è riuscito a mettere in difficoltà i felsinei.

Pagelle:

Bologna:Skorupski 6; De Silvestri 5, Danilo 6, Tomiyasu 6, Denswil 5,5 (Vignato 6,5); Schouten 6,5, Dominguez 6 (Svanberg 6); Orsolini 5, Soriano 6, Barrow 5; Palacio 6.

Napoli: Ospina 6,5; Di Lorenzo 6,5, Manolas 6,5, Koulibaly 6, Hysaj 6,5; Fabian Ruiz 6,5, Bakayoko 7; Lozano 7 (Politano 6,5), Mertens 6,5 (Zielinski 6,5), L. Insigne 6,5 (Elmas); Osimhen 7,5 (82′ Petagna)

Migliori Today

Osimhen 7,5: quando si dice saper usare la testa...

Peggiori today

Denswil: 5,5 : partita da studiare e rivedere