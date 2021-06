Bologna, occhi puntati su Kolarov

Tra Sinisa Mihajlovic e Aleksandar Kolarov c'è sempre stata amicizia e stima. I due, oltre ad avere entrambi un piede mancino formidabile, si conoscono e sono amici. Il tecnico del Bologna è sempre stato l'idolo di Kolarov, già dai tempi della Stella Rossa. Un rapporto speciale, quindi, che potrebbe conoscere presto un'ulteriore svolta.

Bologna, Mihajlovic chiede Kolarov

L'allenatore rossoblù, secondo il giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, proprio in questi giorni avrebbe chiesto alla dirigenza del Bologna di sondare le disponibilità di Kolarov. Il difensore serbo, portato in Italia proprio da Walter Sabatini ai tempi della Lazio, è in scadenza di contratto con l'Inter e le loro strade sembrano destinate a dividersi. Per adesso è solo una suggestione, ma quello di Kolarov potrebbe rappresentare un buon investimento per la difesa rossoblù in termini di qualità ed esperienza, considerando anche la partenza di Danilo.

Foto pagina Facebook Inter FC