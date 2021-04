Bologna, gli occhi delle big su Schouten e Svanberg

La stagione volge al termine e come ogni primavera si scaldano i motori del calciomercato. Il Bologna quest’anno forse non ha raccolto quanto di buono seminato, ma la squadra di Sinisa Mihajlovic ha messo in mostra giocatori giovani e interessanti che non possono certo non far gola ad alcuni dei club più in vista. In particolare, si fanno insistenti le voci attorno ai mediani Schouten e Svanberg, coppia spesso titolare nell’undici rossoblù.

Bologna, le big puntano Schouten e Svanberg

Partiamo da Jerdy Schouten: olandese, classe 1997, interno di centrocampo dalle ottime doti tecniche. Arrivato al Bologna nell’estate del 2019, il regista ha visto triplicare il suo valore in neanche due stagioni. Su di lui hanno puntato gli occhi il Napoli e la Lazio: nulla di concreto, per adesso, ma la tentazione per Schouten potrebbe essere forte. Il club di De Laurentiis, secondo quanto riportato da Bologna Sport News, avrebbe addirittura già proposto al giocatore un contratto con un ingaggio raddoppiato rispetto allo stipendio attuale. L’olandese è infatti uno dei giocatori rossoblù con l’ingaggio più basso: 500mila euro.

Diverso il discorso per Mattias Svanberg: due anni più giovane del compagno e doti decisamente più atletiche. Il suo nome è finito sul taccuino di diversi direttori sportivi, tra cui Massara e Ausilio. Ma se il Milan non ha ancora preparato la giusta offerta, l’Inter sembra essere leggermente in vantaggio. I nerazzurri, secondo diversi siti di informazione, sarebbero pronti a mettere sul piatto Radja Nainggolan. In prestito al Cagliari e fuori dal progetto di Conte, il belga ex Roma potrebbe essere la giusta pedina per convincere Saputo a cedere uno dei giovani più in vista di tutto il campionato.

Foto pagina ufficiale Facebook Bologna FC