Bologna, il punto sul mercato: Svanberg e Tomiyasu nel mirino dell’Atalanta

Sono giorni bollenti per il Bologna, e non solo per le temperature estive. Mihajlovic è stato ufficialmente confermato, come ribadito anche da Walter Sabatini ai microfoni di AdnKronos: «Sono molto contento del fatto che Mihajlovic sarà l’allenatore del Bologna anche per la prossima stagione, ha rispettato il contratto e sono sicuro che anche Sinisa sia felice di restare». Ora, però, c’è da puntellare la squadra.

Bologna, Svanberg e Tomiyasu piacciono all’Atalanta

Due tra i giocatori più in vista della stagione del Bologna sono stati certamente Svanberg e Tomiyasu. Il primo in maglia rossoblù dal 2018, il secondo dal 2019, entrambi giovanissimi (rispettivamente ’99 e ’98). Le loro prestazioni non sono passate inosservate, specialmente ad un team di scout attento come quello dell’Atalanta. I bergamaschi, dalla loro, hanno anche un credito di 15 milioni con il Bologna, e cioè il prezzo di Barrow (che deve ancora essere pagato). Possibile che i dirigenti della Dea provino a inserire uno dei due giocatori nella trattativa per l’attaccante gambiano, e c’è chi dice che contatti tra le parti siano già stati avviati. Dalle parti di Casteldebole non filtra, per il momento, nulla, ma novità nei prossimi giorni non sono da escludere.

Bologna, si allontana Sher

Non solo uscite, però. Il Bologna pensa anche al mercato in entrata: se per Arnautovic si fanno passi in avanti – il fratello-agente del calciatore austriaco è in città ed è passato anche dalle parti di Casteldebole – fonti interne smentiscono le voci su Aimar Sher. Si era parlato del giovane centrocampista dell’Hammarby in chiave Bologna, ma per il momento il classe 2002 non sembra interessare.

Foto sito Bologna FC