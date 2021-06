Bologna, fatta per van Hooijdonk

Se ne parlava da giorni ma adesso l’affare si può dire concluso: Sydney van Hooijdonk è un nuovo giocatore del Bologna. Nonostante ci fossero diversi club interessati a lui, i rossoblù sono stati i più bravi nel convincere il giovane attaccante olandese.

van Hooijdonk, a breve visite mediche e firma

Ancora non sono state rese note le cifre dell’accordo: da Casteldebole fanno sapere che ci sono ancora alcuni dettagli da limare. Sydney van Hooijdonk, figlio dell’ex nazionale olandese Pierre, è già arrivato in città. Nelle prossime ore sosterrà le visite mediche, poi ci saranno le firme e l’ufficialità.

Bologna, non solo van Hooijdonk

Il mercato di Bigon e Sabatini non si ferma però qui. Se sul fronte Arnautovic serve ancora pazienza – almeno fino a quando non terminerà il suo europeo – sembra invece che il Bologna stia stringendo per Kevin Bonifazi, difensore della SPAL reduce dall’ultima stagione in prestito all’Udinese. Il classe ’96 dovrebbe arrivare insieme a Seck, attaccante classe 2001 - anche lui di proprietà degli estensi - in un’operazione complessiva di circa 7 milioni di euro. Seck potrebbe rimanere in prestito alla SPAL per la prossima stagione, mentre per Bonifazi è pronto un quadriennale da 700mila euro a stagione più bonus.

Foto pagina Facebook NAC Breda