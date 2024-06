Gioia e malinconia: il Bologna celebra la Champions con un video per chi non c’è più | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Sono passate alcune settimane dalla qualificazione del Bologna in Champions League, ma l’entusiasmo non è ancora sceso. Merito anche del club rossoblù, che sui social network ha pubblicato un breve cartone animato per celebrare lo storico traguardo europeo.

Un video dal sapore dolce amaro: il protagonista, infatti, ripercorre tutte tappe più importanti della stagione scrivendo di volta in volta dei messaggi al nonno scomparso. Di sottofondo, oltre alle telecronache dei momenti più iconici della stagione, le note de ‘L’anno che verrà’ di Lucio Dalla, inno cantato dai tifosi alla fine delle partite casalinghe. Impossibile, in questo momento storico, non pensare anche a Lucio.