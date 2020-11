Bologna-Crotone 1-0. Soriano di testa regala la vittoria ai rosso-blù. Match dedicato a Maradona

Bologna 1- Crotone 0. Il risultato finale della partita coincide con quello della fine del primo tempo, quando Soriano ha realizzato di testa.

Il match è iniziato con un minuto di silenzio in ricordo del calciatore Diego Armando Maradona, scomparso in settimana, seguito da un lungo applauso. Altro momento dedicato a El Pibe de Oro, intorno al decimo minuto, quando l’immagine del campione è stata proiettata sul tabellone. Ancora un lungo applauso.

Nella prima mezz’ora, con il risultato della partita ancora 0-0, il Bologna ha dovuto fare una sostituzione, non voluta da Mihajlovic, ma resa necessaria . Al 17’ infatti Orsolini, dolorante, ha lasciato il campo. Al suo posto è entrato Sansone. Al 21’ cross di Barrow e colpo di testa di Palacio. Parato. Al 38’ è Skorupski a dover parare il tiro di testa di Simy. Nel finale del primo tempo Barrow ha crossato in area, la palla è stata respinta quindi verso il fuori, ma Sansone l’ha rimessa in mezzo dove Soriano ha realizzato colpendola di testa. Così il Bologna va in vantaggio e lo rimarrà per tutta la partita.

Il secondo tempo inizia con un tiro potente di Barrow in porta, potente ma con nessuna precisione e la palla esce alta a destra della porta, di molto. Nella ripresa il punteggio non subisce ulteriori modifiche. Rimane lo stesso della fine del primo tempo. I rossoblù si sono più volta avvicinati al 2-0 ma non sono mai riusciti a realizzarlo.

Prossimo incontro del Bologna: Sabato 5 novembre. Ore 20.45 Inter-Bologna

Ammoniti:

Crotone: Petriccione, Marrone, Luperto, Magallan

Bologna: Hickey, Palacio

Bologna Crotone, le pagelle

Migliori today

Soriano 7: realizza di testa il gol che porta il Bologna alla vittoria

Peggiori today

Barrow 5.5. Realizza poco. A volte tira di potenza ma senza precisione

Tabellino

Bologna: Skorupski 6,5, De Silvestri 6, Danilo 6,5, Tomiyasu 6,5, Hickey 6, Svanberg 6, Schouten 6, Soriano 7 , Orsolini (/), Sansone 6,5, Palacio (cap) 6,5, Barrow 5,5.

Crotone: Cordaz (cap) 5,5, Magallan 6, Luperto 6 , Marrone 6, Pereira 6,5, Molina 6, Petriccione 6,5, Vulic 6, Reca 6, Simy 6, Messias. all. Stroppa