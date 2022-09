Bologna cup: il ritorno del Lcrosse sotto le due torri

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Quando lo scorso giugno, durante i primi allenamenti del lacrosse bolognese, si paventava l’ipotesi di organizzare per settembre un torneo sotto le due torri, schierando una propria squadra, sembrava fantasia, un desiderio troppo lontano dalla realtà per poter esser realizzato, invece ci si sbagliava, perché alla fine, il 18 Settembre scorso, quella manifestazione è stata organizzata e Bologna è riuscita a schierare non una, ma ben due formazioni, impensabile qualche mese prima. Si sono contese la Bologna CUP, questo il nome della manifestazione, con le regole “Sixes”, variante a sei giocatori, i due team milanesi, Imola Bulls, Bella Venezia di Castelfranco Veneto e le due squadre casalinghe, Bologna Rosso e Bologna Blu. Il campo ha premiato la formazione bolognese che, in occasione della finale contro il team meneghino in maglia arancione, per motivi di orario, ha schierato una selezione formata da entrambi i team, sia da quello Rosso, che da quello Blu. Il risultato sportivo, pur essendo stato molto positivo, passa notevolmente in secondo piano rispetto all’importanza di aver organizzato questa coppa, sia perché è stata un’opportunità per tutti di iniziare la stagione giocando in amicizia, per i rookie rossoblu di fare un po’ di esperienza, ma soprattutto perché ha permesso al lacrosse giocato di fare il proprio ritorno a Bologna dopo 6 anni, durante i quali gli Sharks sono dovuti prima migrare ad Amola e poi unirsi ad altre squadre per poter giocare. Uno impegno che hai premiato i ragazzi con la soddisfazione di poter veder nuovamente il nome della città felsinea nelle manifestazioni della FIGL (Federazione Italiana Giuoco Lacrosse).