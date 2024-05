Il Bologna, la Champions e la cittadinanza onoraria a Saputo

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Mentre il Bologna - conquistato il piazzamento per l'Europa League - è ha un passo dalla Champions, il sindaco di Bologna Matteo Lepore pensa ad un omaggio speciale per il presidente rossoblu Joey Saputo, ovvero la cittadinanza onoraria. La proposta del primo cittadino ora sarà al voto del Consiglio comunale. In passato, non senza qualche iniziale polemica, diventò cittadino onorario anche all'allora allenatore del Bologna Fc Sinisa Mijailovic, poi scomparso per malattia.

La proposta di Lepore arriva al termine di una stagione straordinaria per il calcio felsineo, che ha riportato il Bologna dopo tanti anni ai primi posti della classifica della serie A. Sullo sfondo anche il progetto del nuovo stadio Dall'Ara, frutto di un accordo tra dirigenza rossoblù e amministrazione comunale.

"Un imprenditore di valore, un amico e cittadino bolognese a pieno titolo". Così il sindaco ha motivato la proposta di cittadinanza onoraria per il canadese . Il legame di Bologna con Saputo, dice Lepore, "passa sicuramente dall'impegno e dalla passione con la quale guida il Bfc, che vede in questa stagione il coronarsi di tanti sacrifici e determinazione. Ma non si ferma solo a questo". Nei dieci anni dal suo arrivo in città, afferma ancora il sindaco, Saputo "ha imparato a conoscere ed amare Bologna. Ne sono testimonianza i suoi periodi di permanenza in città sempre più lunghi e l'attenzione che rivolge a tante iniziative del nostro territorio". Per questo, conclude il primo cittadino, "ho proposto al Consiglio comunale di concedere a Saputo la cittadinanza onoraria, come riconoscimento del suo essere pienamente parte della nostra comunità".

"Ringrazio di cuore il sindaco per la proposta di conferirmi la cittadinanza onoraria bolognese. Posso dire soltanto che sarebbe per me un grande onore: in questi dieci anni, e soprattutto nell'ultimo, che ho trascorso interamente in città, ho conosciuto Bologna e i bolognesi, e oggi mi sento ormai parte integrante di questa comunità", così la replica di Saputo. "Ritengo peraltro che il club di cui ho l'onore di essere presidente- chiosa il patron rossoblù- possa e debba svolgere un ruolo importante di valorizzazione del territorio che rappresenta e anche per questo la proposta del sindaco mi rende orgoglioso".