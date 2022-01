Contagi nel Bologna, il Tar dà ragione ad Ausl: raffica di rinvii partite

Il 3-0 a tavolino ancora in sospeso (anche se in virtù dei precedenti non dovrebbe succedere) e almeno due partite già rinviate. E' la catena di conseguenze che sta affrontando il Bologna, dopo che l'Ausl ha negato il permesso di giocare il match dell'Epifania per troppi contagi all'interno della rosa guidata da Mihajlovic.

Il Tar dell'Emilia-Romagna ha infatti dato torto alla Lega nel ricorso con l'Ausl (unica eccezione rispetto agli altri Tar che si sono pronunciati in questi giorni per partite analoghe), disponendo nei fatti la quarantena per i Rossoblu.

Sulla scia degli ultimi avvenimenti e per non ripetere la surreale situazione del Dall'Ara nella (non) partita con l'Inter, intanto la Lega ha fatto slittare a martedì 11 alle 20:45, in trasferta, la partita prevista per oggi con il Cagliari. Per allora infatti, alcuni giocatori dovrebbero uscire dalla quarantena disposta dall'autorità sanitaria. Rinviato anche l'incontro previsto con il Napoli: calendario alla mano si dovrebbe giocare lunedì 17 gennaio.