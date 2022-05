Bologna, Fenucci conferma Mihajlovic: "Si va avanti su questa strada"

No, non è un remake dell’estate 2021. Anche all’epoca il rapporto tra Sinisa Mihajlovic e il Bologna sembrava destinato a finire, salvo poi continuare insieme per un altro anno. A dare una conferma più che autorevole è stato Claudio Fenucci, amministratore delegato del club rossoblù, il quale ha confermato le sensazioni positive dopo l’incontro di ieri sera a cena tra lui, il mister e il patron Saputo: “Sono cose che non si decidono in una cena – ha dichiarato Fenucci a margine della cerimonia di assegnazione del Premio Bulgarelli –. Avevamo già parlato con l’allenatore e ieri abbiamo fatto una seconda riunione. Assieme al presidente abbiamo voluto valutare l’andamento dell’annata sportiva e abbiamo condiviso il progetto futuro. Il mister è convinto di andare avanti su questa strada, quindi non c’era nulla da decidere”.

Fenucci: “Nessuna necessità di vendere”

“La volontà comune è quella di avere un Bologna sempre più forte – ha continuato l’amministratore delegato – con alla base una filosofia di sviluppo dei giovani, per migliorare e far crescere la competitività della squadra. Tutti dobbiamo migliorare, in primis portando calciatori che possano far crescere la squadra; servirà quindi un grande lavoro sia dello scouting che dello staff tecnico. Servirà più continuità durante il campionato, visto che ci sono state prestazioni non all'altezza. La filosofia deve essere quella di far crescere i giovani, non di farli partire. Non abbiamo nessuna necessità di cedere i calciatori; valuteremo le opportunità che si creeranno sul mercato – ha concluso Fenucci – con l’obiettivo di toglierci delle soddisfazioni, crescere sotto il profilo sportivo e dare soddisfazioni ai nostri tifosi".