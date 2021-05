Bologna-Fiorentina, probabili formazioni. Torna Tomiyasu, a centrocampo Poli per lo squalificato Schouten

Ancora poche le alternative disponibili per Mihajlovic, che deve far fronte a diverse assenze anche per la partita di domani contro la Fiorentina. Si ferma Sansone, assente anche Dijks oltre allo squalificato Schouten

Sta diventando una triste abitudine per SInisa Mihajlovic quella di dover fare la conta tra i giocatori disponibili. Ancora una volta, infatti, il Bologna avrà tanti indisponibili, tra squalifiche e infortuni: mancheranno Dijks e Schouten, oltre ai lungodegenti Dominguez, Santander e Hickey. Si rivede però Tomiyasu, probabile titolare anche se in settimana si è allenato solamente una volta con il resto del gruppo.

Bologna-Fiorentina, le scelte dei due allenatori

Consueto 4-2-3-1 per Sinisa Mihajlovic, con Skorupski in porta e la coppia Danilo-Soumaoro al centro della difesa. Sulle fasce ci saranno con ogni probabilità Tomiyasu a destra e De Silvestri a sinistra, come confessato dallo stesso tecnico in conferenza stampa. Poli prenderà il posto dello squalificato Schouten al fianco di Svanberg, mentre nel reparto offensivo non ci dovrebbero essere soprese: il tridente dietro a Palacio dovrebbe infatti essere formato da Skov Olsen - in vantaggio su Orsolini -, Soriano e Barrow.

Praticamente tutti presenti invece in casa Fiorentina, con Iachini che dovrà rinunciare solamente a Borja Valero e a Kokorin. Dragowski in porta, solita difesa a tre composta da Milenkovic, Pezzella e Caceres, centrocampo a cinque con Venuti, Castrovilli, Amrabat, Bonaventura e Biraghi, in vantaggio su Igor. Solita coppia d'attacco composta da Ribery e Vlahovic.

Bologna-Fiorentina, le probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, De Silvestri; Poli, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Castrovilli, Amrabat, Bonaventura, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

Allenatore: Beppe Iachini.

Foto sito ufficiale Bologna FC