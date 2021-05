Bologna-Fiorentina, le pagelle. Stratosferici Vignato e Palacio, male invece Soumaoro

Partita bellissima e dominata per lunghi tratti dal Bologna, che come suo solitò però concede più in errori individuali che di sistema. Stellari le prestazioni di Vignato e di Palacio - diciotto anni di differenza tra i due -: per ben tre volte il talentino classe 2000 inventa e l'argentino realizza. Peccato per alcune prestazioni individuali, invece, sotto la media, soprattutto da parte di Soumaoro e Svanberg.

Bologna-Fiorentina, le pagelle dei rossoblù

Skorupsk 5,5: non ha colpe sui gol, ma non è un buon pomeriggio se fai il portiere e la tua squadra subisce tre gol.

Tomiyasu 6,5: ha il compito di tenere Ribery e lo fa nel migliore dei modi (76' Skov Olsen sv).

Danilo 6: lotta con tutte le forze e strappa la sufficienza nonostante un paio di sbavature.

Soumaoro 5: pomeriggio negativo per il centrale ex Genoa. Inizia bene su Vlahovic ma poi il 9 lo sovrasta ed è goffo nell'occasione del rigore.

De Silvestri 6,5: spinge e difende per tutta la partita, non mostrando segni di cedimento dovuti dalla forma fisica non eccezionale.

Soriano 5,5: tocca tanti palloni ma non è mai decisivo.

Svanberg 5: il peggiore insieme a Soumaoro. Fuori ritmo e impreciso, è il lontano parente del solito Svanberg a cui siamo abituati.

Orsolini 6,5: atteggiamento giusto e pericoloso in più occasioni. Mihajlovic lo schiera a sorpresa e l'ascolano gli dà ragione.

Vignato 8,5: prestazione magica del trequartista, che serve tre assist illuminanti che solo pochi, oltre a lui, possono vedere. Serve ora la continuità, ma il talento non è in discussione (90' Juwara sv).

Barrow 6: ci mette del suo e si rende pericoloso in un paio di volte, ma manca il graffio deciviso per far male alla Fiorentina.

Palacio 9: non segnava da settembre, oggi invece ne ha messi tre in una sola partita. Sigla una tripletta e diventa il più anziano della Serie A a farlo, ma anche senza i gol avrebbe comunque meritato la statuetta da MVP.

Mihajlovic 6,5: prepara benissimo la partita, sfruttando soprattutto lo spazio tra il centrale di difesa avversario e i due braccetti. Alcuni errori individuali dei suoi costano, però, il pareggio.

Foto sito ufficiale Bologna FC