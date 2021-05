Bologna-Genoa, probabili formazioni: Barrow prima punta con Palacio in panchina, in mediana torna la coppia Schouten-Svanberg

Pochi i dubbi per Mihajlovic in vista della partita di domani contro il Genoa. Con Palacio in panchina fiducia confermata a Vignato e Soriano torna nella sua posizione da trequartista

Poche le partite a disposizione prima della fine del campionato, ma Sinisa Mihajlovic - come confermato in conferenza stampa - vuole comunque ottenere il meglio dal suo Bologna. Reduce da due pareggi - quello casalingo contro la Fiorentina e quello di Udine della scorsa domenica - Palacio e compagni contenderanno i tre punti al Genoa, squadra che al contrario del Bologna non ha ancora raggiunto la tranquillità della salvezza.

Bologna-Genoa, le scelte dei due allenatori

Non ci dovrebbero essere grandi sorprese tra le fila del Bologna. Mihajlovic schiererà con ogni probabilità Skorupski in porta, Tomiyasu a destra, Dijks a sinistra e la solita coppia centrale formata da Danilo e Soumaoro. Dovrebbe ricomporsi in mediana il duo Schouten-Svanberg, mentre sulla trequarti Orsolini è in vantaggio su Skov Olsen, apparso un po' indolente nella trasferta contro l'Udinese. Soriano tornerà nella casella del trequartista, mentre a sinistra potrebbe esserci spazio per uno tra Vignato e Sansone, con Barrow come unica punta e Palacio dirottato verso la panchina, viste le tante partite ravvicinate.

Poche sorprese anche nel Genoa, anche se le tante assenze in difesa potrebbero portare Ballardini a puntare nuovamente su Zapata, tornato in campo domenica contro il Sassuolo dopo oltre due mesi di assenza dai campi. Zajc a centrocampo dovrebbe spuntarla su Rovella, mentre la coppia d'attacco iniziale potrebbe essere composta da Scamacca e Shomurodov, con l'ex Destro inizialmente in panchina.

Bologna-Genoa, le probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Vignato; Barrow.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Ghiglione, Zajc, Badelj, Strootman, Zappacosta; Shomudorov, Scamacca.

Allenatore: Davide Ballardini.