Bologna-Inter, probabili formazioni: Skov Olsen e Sansone sulle fasce, ma è emergenza in difesa

Dopo la sosta per le Nazionali il Bologna torna in campo. Avversario di turno è l'Inter capolista, che cerca di allungare su Milan e Juventus

Tutto pronto in casa Bologna per la gara contro l'Inter. Dopo la sosta per le Nazionali, infatti, i rossoblù contenderanno i tre punti all'avversario più temibile. Diverse le defezioni a cui dovrà far fronte Sinisa Mihajlovic, specialmente nel reparto difensivo: oltre Skorupski, positivo al Covid, e al lungodegente Hickey, che dovrà operarsi alla spalla, sono in dubbio anche Mbaye, De Silvestri e Dijks. Il primo difficilmente dovrebbe riuscire a recuperare, mentre sembrano esserci più chance per De Silvestri e Dijks. L'ex Torino ha sofferto di un fastidio al polpaccio e, come confermato da Mihajlovic, verrà valutato solamente nella seduta di oggi pomeriggio. L'olandese dovrebbe invece stringere i denti e giocare titolare, nonostante non sia al meglio.

Nella coppia di centrocampo dovrebbe essere confermato Nico Dominguez al fianco di Schouten, preferito sia a Svanberg che a Medel, mentre sulla trequarti l'unico reduce dalla vittoria contro il Crotone dovrebbe essere Soriano. Di lui ha parlato anche Mihajlovic in conferenza, il quale si è detto amareggiato per le tre partite in tribuna con la Nazionale italiana. Ai lati del trequartista ex Villarreal dovrebbero agire Sansone e Skov Olsen, quest'ultimo reduce dal gol in campionato contro il Crotone e, soprattutto, da una fantastica doppietta con la maglia della Danimarca nel sonoro 0-4 rifilato all'Austria. In attacco, vista la squalifica di Palazio, certa la presenza di Barrow.

Situazione abbastanza tranquilla invece in casa Inter, dove gli unici indisponibili saranno D'Ambrosio e Vidal. Antonio Conte opterà per il solito 3-5-2, concedendo probabilmente un turno di riposo a De Vrij. A centrocampo spazio a Eriksen, preferito a Gagliardini, con Brozovic e Barella. Pochi dubbi in attacco, con Lukaku e Lautaro pronti ancora una volta a trascinare i nerazzurri.

Bologna-Inter, probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Dominguez, Schouten; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow.

All. Mihajlovic

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro, Lukaku.

All. Conte