Bologna-Juventus, le pagelle dei rossoblù. Faticano tutti, ma Palacio è l'ultimo a mollare

Serataccia per gli uomini di Sinisa Mihajlovic, che sprecano l'occasione di poter far sorridere i propri tifosi. Appuntamento alla prossima stagione

Eppure si era iniziato bene. Poi, dopo il primo gol della Juventus, il Bologna non è più riuscito a riprendere la partita. Quello che più deluderà i tifosi, probabilmente, non sarà tanto il risultato, ma l'atteggiamento di molti giocatori che evidentemente avevano già la testa in vacanza. Occasione persa, quindi, per gli uomini di Sinisa Mihajlovic, che avrebbero potuto regalare una gioia ai propri aficionados dopo un anno al di sotto delle aspettative.

Bologna-Juventus, le pagelle dei rossoblù

Skorupski 4,5: prende quattro gol e uno è pure colpa sua. Serataccia.

Tomiyasu 5: inizia a destra e finisce a sinistra, ma fatica su entrambi i lati.

Medel 5,5: non giocava da tre mesi e non lo fa notare. Ricorda a tutti il motivo per cui è chiamato ‘Pitbull’, ma soccombe sotto i colpi di Dybala e Morata (58’ Antov 5,5: un paio di buone chiusure).

Soumaoro 4,5: è in completa balìa di Morata. Lo spagnolo lo bullizza, lui subisce.

De Silvestri 5: partita ordinata, ma non argina le avanzate bianconere (68’ Faragò 5: torna nella peggiore delle serate).

Schouten 5: i numeri sono dalla sua parte, ma potrebbe concorrere nella competizione a chi non eccelle mai (80’ Baldursson sv).

Svanberg 5: corre tanto e tira in porta in almeno un paio di occasioni, ma nella lotta in mezzo al campo viene mangiato dai centrocampisti della Juve.

Skov Olsen 4,5: Impalpabile per tutta la sua partita (57’ Sansone 4,5: entra a punteggio già fissato e non fa nulla per cambiare le cose).

Vignato 5: qualche spunto e poco di più (58’ Orsolini 4,5: sbaglia praticamente tutti i palloni che tocca, a parte quello che gli vale il gol).

Barrow 4: di un’inedia insopportabile.

Palacio 6: ancora una volta uno dei migliori. Le azioni d'attacco passano tutte dai suoi piedi e riesce anche a confezionare un assist. La società ci pensi su bene prima di liberarsi di lui.

Mihajlovic 5: difficile parlare di tattica in una partita così. L'atteggiamento dei suoi, però, è decisamente sbagliato.

Foto sito Bologna FC