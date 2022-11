Bologna Lacrosse rivela i propri Roster

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Bocconi Sport Team – Bologna Lacrosse, in programma per Domenica 13 Novembre a Milano, la partita che darà il via al campionato della formazione felsinea. Un appuntamento che sembrava essere una chimera, fino a qualche mese fa, quando un piccolo numero di ragazzi cercava di gettare le basi per la rinascita della formazione rossoblu. Da allora, molte cose sono cambiate e il gruppo di giocatori è notevolmente aumentato: il grosso lavoro di reclutamento sul territorio ha portato i propri frutti, portando in squadra diversi volti nuovi alla prima esperienza lacrossistica, senza dimenticare che il ritorno a “casa” ha invogliato qualche “vecchio” shark, a indossare nuovamente casco e guanti, un incremento numerico che ha permesso non solo di iscriversi al campionato, ma di farlo senza dover chiedere il supporto ad altre realtà nazionali. Quest’anno nel maschile partecipano quattro squadre: Bologna Lacrosse, Bocconi Sport Team, che sono le due squadre “autonome”, Bella Venezia (di Castelfranco Veneto, al cui interno sono presenti anche dei ragazzi milanesi) e Rooster Leones (un team formato da giocatori di Torino, Roma e Imola). Si compone da una prima fase nella quale tutte le squadre si affrontano tra di loro una volta sola, poi semifinale (1 vs 4, 2 vs 3) e finale per definire la classifica definitiva. Per un totale di 5 partite. Il calendario: 13/11 a Milano contro Bocconi Sport Team, 27/11 a Bologna contro Bella Venezia, 19/02/2023 a Venezia contro Rooster Leones, 12/03 semifinali e 16/4 le finali in luoghi ancora da decidere. Roster maschile completo di Bologna Lacrosse che affronterà la stagione sportiva 2022/2023, divisi per ruolo. PORTIERI: SUFFRADINI Matt (2002, Colby College), CANE' Moreno (1978, Rookie), GOVONI Emanuele (1988, Confermato) DIFENSORI: BANDIERA Roberto (1990, Confermato), BALDARI Riccardo (1991, Rookie), BAUTISTA CORNEJO Josè Andres (1998, Rookie), CAVALLARO Alessandro (1990, Confermato), GIUGNO Zachary (2001, Connecticut College), MARZOLI Riccardo (1992, Confermato), O'DONNELL Andy (1986, Confermato) CENTROCAMPISTI: CALCAGNO Luciano (1988, Rookie), CARELLA Alessandro (1994, Confermato), CAVALCANTI Ottavio (1993, Rookie), DALLE DONNE Matteo (1996, Rookie), FRANZONI Sami (1994, Rookie), KASAWAT Mustafà (2002, Rookie), SIRBU Tiberiu Gabriel (2002, Imola Bulls), SCAGLIA Nicolò (1984, Rookie), VITELLI Will (1996, Confermato). ATTACCANTI: AQUARO Carlo (1990, Confermato), AMATI Alberto (1997, Confermato), AMATO Alessandro (1998, Rookie), CUJI GUTIERREZ Anthony David (2002, Rookie), MINONNE Francesco (1988, Rookie), MURESAN Filip (2002, Imola Bulls), PAULISON Alex (1990, Confermato), UMANI Andrea (2001, Imola Bulls), VAZIR Amirsalar (1992, Rookie) ALLENATORI: VITELLI Will (HC), CARELLA Alessandro (Ass.) e O’DONNEL Andy (Ass.) Per quanto riguarda il settore femminile, le ragazze bolognesi, che in questa stagione giocheranno nel Mixed Team, formazione che comprende giocatrici provenienti da diverse realtà italiane. Il campionato, a cui sono iscritti, oltre al Mixed Team, anche Milano Baggataway e Bella Venezia, si sviluppa su tre giornate, nelle quali tutte le squadre si affrontano. Il calendario 27/11/2022 a Bologna, 26/03/2023 a Milano, 23/04/2023 a Castelfranco Veneto. Le giocatrici bolognesi: Francesca D’Amato (1991, Rookie), Emma Bacchilega (2001, Imola Bulls), BOTE Sandra (1998, Rookie), VITELLI Gabriella (1999, USA), FIGUEIRAS Drew Elizabeth (2001, USA)