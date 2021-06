Bologna, Mihajlovic confermato: sarà l’allenatore anche per la prossima stagione

Dopo l’incontro avvenuto in mattinata il tecnico e la dirigenza hanno deciso di proseguire insieme. E ora si prova a chiudere per Arnautovic

Erano attese novità e, anche se non ancora in maniera ufficiale, sono arrivate: Sinisa Mihajlovic sarà l’allenatore del Bologna anche nella prossima stagione. Come già aveva anticipato Claudio Fenucci, amministratore delegato del club, i primi giorni di giugno sarebbero stati decisivi per decidere le sorti della panchina rossoblù.

Bologna-Mihajlovic, incontro positivo a Casteldebole

Nessuna rottura, quindi. Complice forse la non chiamata da parte della Lazio - squadra che Miha probabilmente non avrebbe saputo rifiutare - ma fatto sta che le parti hanno trovato velocemente la quadratura del cerchio. L’incontro, a cui erano presenti Fenucci, Bigon e Sabatini, è iniziato poco prima delle 11 e già alle 12.45 si era concluso. Mihajlovic confermato e anche un punto sul mercato, con il board rossoblù deciso a chiudere per Marko Arnautovic già prima dell’inizio dell’Europeo, che l’attaccante giocherà con la Nazionale austriaca.

Foto pagina Facebook Bologna FC