Bologna, Mihajlovic: "Senza cessioni non arriva nessuno. E van Hooijdonk non è pronto per la Serie A"

Dal ritiro di Pinzolo ha parlato mister Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa. Tanti gli argomenti affrontati dal tecnico del Bologna, soprattutto per quanto riguarda il mercato: con la partenza di Poli, ceduto ai turchi dell’Antalyaspor, sarà necessario investire in un centrocampista. Naturalmente si è parlato di Arnautovic, che sembra essere vicino a sbloccare la difficile situazione contrattuale con lo Shangai SIPG, e delle speranze per il prossimo anno.

Bologna, le parole di Mihajlovic

A che punto è il Bologna?

Dopo sette giorni di lavoro abbiamo fatto tutti i test per partire e arrivare a un buon punto della forma. Per fortuna non abbiamo infortuni gravi. I ragazzi stanno tutti bene, sono presenti e concentrati. Lavoriamo per migliorare i difetti dell'anno scorso. Tutto sta procedendo bene.



La rosa è al completo?

Mancano i giocatori della nazionale ma la squadra va bene così, manca un attaccante centrale. Poi vedremo cosa succederà.



Arnautovic è vicino?

Siamo sempre stati convinti che arrivasse. Marko non ha alcun tipo di dubbio. La società farà di tutto per averlo. Abbiamo avuto disguidi con la società cinese, ma sono molto fiducioso del suo arrivo.



Questo è il quinto anno totale con il Bologna, che cosa pensa a riguardo?

È il mio primo ritiro. Quando un allenatore fa tutto un ritiro è completamente diverso, perché hai più tempo per lavorare con i giocatori. Sono sicuro che faremo meglio dell'anno passato. L'obiettivo è stare nella parte sinistra della classifica e avvicinarsi all'Europa.



Come hai visto Orsolini?

Orsolini ha tante qualità. A volte è discontinuo e concentrato. Tutto dipende dalla testa, che deve migliorare. Quando sta bene è un giocatore importante, ma deve evitare di fare un passo avanti e uno indietro, perché altrimenti rimarrà un giocatore di livello mediocre. Deve dare il massimo e crescere anche a livello umano, dove però penso abbia fatto qualche passo in avanti.



La coppia Bonifazi-Soumaoro come va?

Si sono amalgamati bene. Sicuramente saranno la coppia titolare, perché si sono integrati bene al gioco della squadra, la quale però deve fare uno sforzo ulteriore per non ricadere negli stessi errori degli anni passati.



Da cosa dipende l'addio di tanti veterani?

Sicuramente dipende anche da me, ma non penso sarà più difficile, perché comunque la squadra anche se è giovane, abbiamo ancora giocatori esperti.



C'è ancora spazio per Medel?

Finché i giocatori sono sotto contratto col Bologna devono solo fare bene. Poi sarà lui a decidere se accettare o meno le condizioni.



Ci speri nell'arrivo di un centrale difensivo mancino?

Ci manca un centrale titolare e anche un centrocampista. Purtroppo non possiamo fare nulla finché non si vende. Io ho chiesto dei giocatori e per il momento stanno arrivando. Se venderemo qualcuno, allora si potrà continuare a fare colpi in entrata.



Che idea si è fatto dell'addio di Poli?

Nessuno ha il posto assicurato qua, ma io sono felice sia se fosse rimasto e sia adesso che è andato via. Semplicemente non potevo garantirgli un posto da titolare.



Soriano sarà capitano in questa stagione?

Si farà una votazione fra compagni, è una scelta che lascio alla squadra.



Come ha trovato i nuovi arrivati Bardi e van Hooijdonk?

Sono appena arrivati, è difficile dare un giudizio. Bardi è sicuramente un buon secondo portiere, mentre van Hooijdonk ancora credo non sia pronto per la serie A. Non dimentichiamoci però che in attacco c'è pure Santander, che è tornato ad allenarsi in squadra.



Hai sentito Mancini dopo l'Europeo?

No. Anzi, mi sarei aspettato che loro avessero chiamato me. Se non ci fosse stato Donnarumma non avremmo vinto l'Europeo.