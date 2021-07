Bologna, presentate le maglie 2021-2022 | FOTO

Il Bologna ha finalmente presentato le nuove maglie da gara per la stagione 2021-2022. Per l’occasione la Macron ha optato per una scelta ecologica: utilizzando il materiale Eco-softlock, il brand produrrà ogni maglietta riciclando la plastica di tredici bottiglie da mezzo litro. Naturalmente di “green” c’è solo la filosofia: le due maglie, quella per le gare casalinghe e quella da trasferta, saranno come di consueto rossoblù e bianca.

Le nuove maglie e i richiami alla città

La prima divisa sarà a strisce verticali, mentre i bordi saranno bianchi con bande rossoblù. Bianchi i pantaloncini e blu i calzettoni, con due strisce orizzontali con al centro la scritta "Bologna". All’interno del colletto ci sarà la scritta “Lo squadrone che tremare il mondo fa”, sul retro il motto “We are one”. La particolarità della divisa casalinga riguarda la texture di sfondo: il motivo mattonato richiama il tipico stile architettonico della città.

La seconda maglia da gara sarà invece bianca con bordi blu e rossi. I pantaloncini saranno blu e i calzettoni bianchi, con due linee orizzontali rosse e blu. Anche su questa divisa è presente un forte richiamo allo stile architettonico di Bologna: la scritta in tono su tono “Bologna FC 1909” presente sullo sfondo è ripetuta verticalmente in modo da formare il profilo delle Due Torri, simbolo della città.

Le divise sono da oggi disponibili sugli store online macron.com e bolognafcstore.com e presso i Macron Store e gli Official Store del Bologna Fc 1909.

Foto bolognafc.it