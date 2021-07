Bologna, si parte per Pinzolo ma senza Barrow: è positivo al Covid

Il Bologna è partito questa mattina per Pinzolo, dove rimarrà in ritiro fino al 24 luglio. La brutta notizia, arrivata nella giornata di ieri, riguarda però la positività al Covid-19 di Musa Barrow. Il giocatore si è presentato a Casteldebole lunedì, dove si è sottoposto ai tamponi di routine. Ieri il riscontro: positivo. L’attaccante, come comunicato dal club, è già in isolamento domiciliare. Di fatto salterà l’intero ritiro con la squadra, lasciando Mihajlovic con soli due attaccanti – van Hooijdonk e Santander – per le amichevoli estive. E Arnautovic? Il giocatore sta facendo di tutto per liberarsi dallo Shangai. L’accordo con il Bologna c’è ormai da settimane, ma finché l’austriaco non sarà svincolato non potrà aggregarsi alla squadra.

Bologna, il programma del ritiro di Pinzolo

17/07/2021 – 20:30 – Saluto della Squadra

Con intrattenimento musicale con il gruppo “Canne da Zucchero”, a cura della Pro Loco di Pinzolo Presso Piazza Carera (Pinzolo)

18/07/2021 – 17:00 – Partita amichevole Bologna FC – Bagnolese

Presso Stadio Pineta Pinzolo – ingressi contingentati con prenotazione obbligatoria online

21/07/2021 – 20:30 – Serata Mister e Bambini con spettacolo live dell’attore e comico Giuseppe Giacobazzi

In collaborazione con Pro Loco di Pinzolo Presso Piazza Carera (Pinzolo)

23/07/2021 – Notte Rossoblù

Per il centro di Pinzolo, passeggiata gastronomica in 5 tappe con degustazione di piatti tipici del territorio e ottimo vino

24/07/2021 – 17:00 – Partita amichevole Bologna FC – Feralpisalò

Presso Stadio Pineta Pinzolo – ingressi contingentati con prenotazione obbligatoria online