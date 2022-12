Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Bologna porta bene al lacrosse cittadino: sul campo amico del Hockey Team Bologna, Bologna Lacrosse trionfa sia nelle sfide femminili, che in quella maschile. Le ragazze, che hanno giocato insieme alle amiche di Roma Leones con il nome di Mixed Team, hanno avuto la meglio prima su Milano Baggataway per 11-10, poi sulle venete di Bella Venezia con il punteggio di 10-4. I ragazzi hanno vinto, non senza faticare, contro la compagine maschile di Bella Venezia per 13-11. La domenica è iniziata con le ragazze che hanno fatto il loro debutto in campionato contro Milano Baggataway, un incontro molto combattuto, equilibrato e incerto fino al fischio finale. Entrambe le squadre non hanno mai mollato e si sono affrontate a viso aperto, rispondendo goal su goal, alla fine a prevalere è stato il Mixed Team grazie al goal finale della romana Giancarlini. Dopo il turno di riposo, la formazione romano-bolognese è scesa nuovamente in campo per l’ultima sfida del giorno contro Bella Venezia, una partita che viene approcciata male dalle padrone di casa che, complici diverse disattenzioni ed errori individuali, si è ritrovata in pochi minuti sotto nel punteggio. Fortunatamente questa fase è durata poco e il Mixed Team è riuscito a riprendere in mano l’incontro e a vincerlo agilmente. “Sono molto soddisfatta delle due vittorie – dichiara Emma Bacchilega – ma soprattutto lo sono per la nostra squadra, non avevamo mai giocato tutte quante insieme, ciononostante abbiamo trovato una bella sintonia in campo. Ci siamo aiutate tutte quante: chi era nuova non si è tirata indietro, chi era più esperta ha aiutato le compagne. Spero che anche le prossime partite siano così.” * Mixed Team – Milano Baggataway 11-10 Reti: Giancarlini (5), Alvino (4), Vitelli, Guerri * Bella Venezia - Mixed Team 4-10 Reti: Giancarlini (2), Serrantoni (2), Compare (2), Falcone, Alvino, Guerri, Bacchilega. Mixed Team: Giulia Vatra, Giulia Guerri, Dominò Giancarlini, Giulia Serrantoni, Sara Falcone, Elisa Palla, Anastasia Compare, Emma Bacchilega, Sandra Bote, Gabriella Vitelli, Feigen Emily (GK), Francesca D’Amico, Mariangela Alvino. Nel pomeriggio è stato il turno dei maschi. Davanti a una quarantina di spettatori, numeri non indifferenti per il lacrosse italiano, i felsinei hanno superato Bella Venezia in una sfida tutt’altro che semplice. Bologna è partito subito bene, trovando immediatamente la rete grazie al solito Vitelli che, come è successo a Milano, prima ha vinto il faceoff e poi si è involato in solitaria a segnare il momentaneo 1-0. Un inizio che è risultato essere solamente un fuoco di paglia, infatti i veneti, sfruttando diversi errori di inesperienza dei bolognesi, hanno preso subito il controllo della sfida, chiudendo il primo tempo con il punteggio di 1-4. Nel secondo quarto le cose non sono molto cambiate, Bologna Lacrosse ha cercato di accorciare le distanze con due reti di Giugno, ma i biancorossi non si sono fatti intimorire e sono riusciti anche ad aumentare il distacco. A questo punto l’incontro sembrava indirizzato verso una sconfitta per i padroni di casa, ma è proprio a metà della terza frazione che le cose sono cominciate a cambiare, la rete di Carella, avvenuta dopo un taglio sul lato destro, da inizio alla rimonta degli sharks che, con i goal di Paulison e Sirbu (MVP della sfida) arriva a un solo punto di distanza. Bologna ha modo di pareggiare con lo stesso numero 10, che però viene atterrato da dietro, senza palla, intervento non sanzionato dagli arbitri, che ha reso impossibile la realizzazione. Come si usa dire, oltre il danno, la beffa, con Bella Venezia che nella successiva azione si è riportata sul +2. Ma i rossoblù non hanno mollato e hanno accorciano e si sono riportati a -1 con Vitelli che, come a inizio partita, prima ha vinto il faceoff, poi ha segnato in solitaria. Sul punteggio di 9-8 per i veneti e dieci minuti al termine, la partita è entrata nel vivo, con entrambe le squadre hanno la possibilità di portarsi a casa i 3 punti. Bella Venezia ha tentato di allungare nuovamente grazie all’esperto Whitford, ma il goal di Carella prima, e quello di Sirbu dopo, hanno rovinato i piani veneti e trovato la tanto agognata parità nel punteggio. A meno di sei minuti dal termine, gli squali hanno continuato la loro azione offensiva, tirando a più riprese nella porta biancorossa, non accontentandosi del pari. Alla fine il sorpasso è avvenuto grazie al tiro di Paulison. Le ultime azioni sono state un dominio rossoblù, i padroni di casa sono riusciti a segnare due volte nel giro di un minuto, grazie ai goleador della squadra, Sirbu e Vitelli, mettendo la parola fine all’incontro. Il goal sul finale di Bella Venezia ha avuto solo valore statistico. “La cornice di pubblico era bellissima, è stato entusiasmante giocare con una cornice del genere – commenta Andrea Umani, giocatore di Bologna Lacrosse – Abbiamo iniziato la partita con molte difficoltà in difesa e faticando a creare in attacco, poi le cose sono mutate grazie al continuo incitamento del nostro coach [Will Vitell ndr] e le fiammate offensive di Gabe e Zack [Sirbu e Giugno ndr]. Purtroppo, questa è stata l’ultima partita con noi per Giugno e Matt [Suffredini ndr.] che il prossimo mese termineranno il loro periodo di studio in Italia e faranno ritorno negli USA, un grosso in bocca al lupo a loro due per il loro campionato universitario. Inoltre è doveroso fare tanti complimenti ai numeri ragazzi per come si sono approcciati alla loro prima partita.” Bologna Lacrosse – Bella Venezia 13-11 Punteggi: Vitelli (4 goal, 1 assist), Sirbu (3 goal, 2 assist), Carella (2 goal, 1 assist), Giugno (2 goal), Paulison (2 goal). Bologna Lacrosse: Bandiera R., Cavalcanti O., Amato A., Franzoni S., Amati A., Carella A., Scaglia N., Umani A., Dalle Donne M., Giugno Z., Aquaro C., Suffredini M. (GK), Vitelli W., Cavallaro A., Bautista Cornejo A., Paulison A., Canè M. (GK), Sirbu G., Cuji Gutierrez A. I risultati della giornata: Campionato Femminile – 1° giornata * Mixed Team – Milano Baggataway 11-10 * Milano Baggataway – Bella Venezia 18-6 * Bella Venezia – Mixed Team 4-10 Classifica: Mixed Team 6, Baggataway 3, Bella Venezia 0. Campionato Maschile – 2° giornata * Bocconi Sport Team – Rooster Leones 9-8 * Bologna Lacrosse – Bella Venezia 13-11 Classifica: Bologna Lacrosse 6, Bocconi e Rooster Leones 3, Bella Venezia 0.