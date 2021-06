Bologna, si ricomincia: oggi primo giorno di raduno a Casteldebole

È cominciata oggi la nuova stagione del Bologna. Gli uomini di Sinisa Mihajlovic si sono infatti ritrovati oggi al centro sportivo di Casteldebole alle ore 17 per sostenere il primo allenamento della stagione 2021/2022. Saranno due le settimane di allenamenti, prima di partire per il ritiro di Pinzolo, in Trentino Alto-Adige, dal 14 al 24 luglio.

Bologna, i giocatori presenti nel primo giorno di ritiro

“Agli ordini di Sinisa Mihajlovic si è ritrovato il gruppo rossoblù a Casteldebole per iniziare a preparare la nuova stagione: test atletici e primo allenamento in campo – si legge nel resoconto diramato dal club di Joe Saputo – per Federico Ravaglia, Fallou Sarr, Luis Binks, Gabriele Corbo, Lorenzo De Silvestri, Mitchell Dijks, Adama Soumaoro, Michael Kingsley, Andrea Poli, Jerdy Schouten, Roberto Soriano, Kacper Urbanski, Gianmarco Cangiano, Riccardo Orsolini, Nicola Sansone, Federico Santander ed Emanuel Vignato”. Assente quindi il nuovo acquisto Sydney van Hooijdonk, che al contrario delle previsioni non ha preso parte al primo giorno di ritiro.

Foto sito Bologna FC