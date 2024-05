Bologna, ora i bookmakers scommettono sullo scudetto

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Oggi è il giorno della festa: il Bologna, dopo sessant’anni, torna in Champions League. Un sogno per almeno tre generazioni di tifosi rossoblù che non hanno mai visto la propria squadra del cuore affrontare le big europee. Una speranza, forse, nei cuori dei più ottimisti ad inizio stagione. Una certezza, invece, per il futuro prossimo.

Un futuro che, secondo i bookmakers, nasconde ancora delle sorprese. La sinergia che si è creata tra Casteldebole e il Dall’Ara sembra inossidabile: una proprietà solida, una dirigenza capace e il gruppo squadra – compreso l’allenatore – che ha dimostrato in campo tutto il proprio valore. Per questo, le quote su un prossimo trofeo rossoblù si sono abbassate vertiginosamente. Se nella stagione 2021-2022 l’unica quota reperibile sul web era quella a proposito della retrocessione, ora i bookie scommettono su un trofeo entro il 2027. Lo scudetto entro tre stagioni, per Better e Goldbet, è quotato a venticinque volte la posta, mentre una coppa europea entro lo stesso anno si gioca a cinquanta. Più difficile, per Planetwin 365, la vittoria dello scudetto nella prossima stagione, che si gioca a 67.