Bologna-Salernitana, le probabili formazioni: Arnautovic guida l’attacco

Per rispondere alla prima sconfitta stagionale contro la Ternana, Sinisa Mihajlovic si affiderà alle certezze. Ma non mancano le sorprese

Subito sotto pressione il Bologna, che dopo la sconfitta interna contro la Salernitana nella prima gara ufficiale dell'anno vede il cammino della stagione già in salita. I tifosi rossoblù si sono già fatti sentire attraverso un comunicato e la sensazione è che questa partita sia già un match da non sbagliare. Soriano e compagni si troveranno contro una neopromossa, la Salernitana, che ha perso tanti degli interpreti che le hanno permesso di salire in Serie A lo scorso anno ma che, contestualmente, ha messo su una squadra che tenterà in ogni modo di salvare la categoria.

Bologna-Salernitana, le scelte dei due allenatori

Tante certezze per Sinisa Mihajlovic, ma anche alcune sorprese in vista della prima partita di Serie A. Confermato in porta Skorupski, mentre in difesa ci potrebbero essere alcune scelte non scontate. Senza Tomiyasu e Dijks, teoricamente i titolari delle corsie laterali, il mister si affiderà a De Silvestri e al giovane Hickey. Se l'ex Torino e Sampdoria dovesse però accusare nuovamente qualche problemino fisico toccherà a Mbaye, tra i meno brillanti contro la Ternana. Al centro della difesa farà il suo esordio in campionato Bonifazi, ma al suo fianco potrebbe esserci Medel e non Soumaoro.

Mediana composta da Schouten e uno tra Svanberg e Dominguez (l'argentino sembra in leggero vantaggio), mentre per il reparto d'attacco sembrano pochi i dubbi: Orsolini, Soriano e Barrow dietro al bomber Marko Arnautovic, chiamato già a caricarsi la squadra sulle spalle.

Solito 3-5-2 invece per la Salernitana: la squadra campana sembra ancora un cantiere aperto, ma le scelte di mister Castori non dovrebbero sorprendere più di tanto. Squalificato Di Tacchio, la regia sarà affidata a Coulibaly. In attacco esordio per il nuovo acquisto Bonazzoli.

Bologna-Salernitana, le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Arnautovic.

Allenatore: Mihajlovic.

A disposizione: Bardi, Soumaoro, Mbaye, Khailoti, Annan, Kingsley, Baldursson, Svanberg, Sansone, Skov Olsen, Vignato, Van Hooijdonk.

Indisponibili: Dijks, Tomiyasu, Santander.

Squalificati: -.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Jaroszynski; Kechrida, M. Coulibaly, L. Coulibaly, Obi, Ruggeri; Djuric, Bonazzoli. Allenatore: Castori.

A disposizione: Fiorillo, Russo, Aya, Bogdan, Zortea, Schiavone, Capezzi, Iannone, Kristoffersen, Kastanos, Simy.

Indisponibili: Veseli.

Squalificati: Di Tacchio.

Arbitro: Sig. Rapuano della sezione di Rimini.

Guardalinee: Colarossi e Palermo

Quarto Uomo: Paterna

Var: Valeri

Avar: Preti

